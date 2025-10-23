Я нашел ошибку
Главные новости:
До конца 2025 года в регионе необходимо установить 1726 работающих стационарных камер контроля ПДД
Проходческий щит "Самара" прошел уже 1 341 метров правого тоннеля самарской станции метро "Театральная"
Вячеслав Федорищев с рабочим визитом посетил Исаклинский район
В ГД предложили ограничить международную связь на стационарных телефонах
В Сызранском районе недрам причинили ущерб на 4 млн рублей
Герб Самарской области нанесут на ракету
Маршрут автобуса №5д в Самаре частично изменили
В Самарском общежитии колледжа нашли женщину в крови
В областном центре пройдет лекция Армена Арутюнова о самарской мозаике
Самарский зоопарк приглашает на Осенний бал-маскарад
В самарском ДК железнодорожников прошло торжественное мероприятие, посвященное принятию клятвы кадетами   
Вирусолог рассказала о текущей ситуации с коронавирусной инфекцией в России

23 октября 2025 20:29
Коронавирусная инфекция продолжает оставаться активной в общей структуре заболеваемости, демонстрируя способность периодически уходить от иммунного ответа благодаря изменениям в антигенной структуре. Об этом 23 октября рассказала заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава РФ Елена Малинникова в пресс-центре МИЦ «Известия» в ходе пресс-конференции на тему: «Профилактика сезонных заболеваний в осенний период».

По словам специалиста, в настоящее время в популяции циркулирует штамм омикрон, который, несмотря на свои антигенные изменения, не вызывает такого количества тяжелых форм заболевания, как во время пандемийного периода.

«Но SARS-CoV-2 как таковой вирус, конечно же, произвел определенные изменения, и появился вот этот новый вариант, который периодически изменяет свою антигенную структуру, превращаясь в самые различные варианты. <…> По тому, как вирус активно изменялся, происходили различные рекомбинации этого вируса», — указала эксперт.

Малинникова отметила, что избегает использования термина «мутации», поскольку за время пандемии многие стали непрофессионально трактовать это понятие, не понимая реальных механизмов изменчивости вируса.

Несмотря на снижение тяжести течения заболевания по сравнению с пиковыми периодами пандемии, как подчеркнула вирусолог, контроль за распространением инфекции продолжает оставаться важной задачей для системы здравоохранения. Текущий циркулирующий штамм сохраняет способность к преодолению иммунного барьера, что обуславливает необходимость поддержания внимания к эпидемиологической ситуации.

Здравоохранение
23 октября 2025  20:29
23 октября 2025  16:10
21 октября 2025  20:52
21 октября 2025  18:20
20 октября 2025  14:52
19 октября 2025  10:57
После совещания Андрей Орлов ознакомился с работой Тольяттинской городской детской клинической больницы.
17 октября 2025  20:18
Врачам удалось избавить его от мучительных симптомов и предотвратить угрозу жизни, с которой он столкнулся из-за развившихся осложнений.
17 октября 2025  16:43
17 октября 2025  13:40
Как отметил главный врач Пестравской больницы Виктор Решетников, приход опытного специалиста – всегда значимое событие для медучреждения.
16 октября 2025  19:00
Современная медицина
15 августа 2024  10:59
В центре внимания
23 октября 2025  23:06
23 октября 2025  21:49
23 октября 2025  21:23
23 октября 2025  15:59
23 октября 2025  15:12
