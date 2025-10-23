Вирусолог рассказала о текущей ситуации с коронавирусной инфекцией в России

186

Коронавирусная инфекция продолжает оставаться активной в общей структуре заболеваемости, демонстрируя способность периодически уходить от иммунного ответа благодаря изменениям в антигенной структуре. Об этом 23 октября рассказала заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава РФ Елена Малинникова в пресс-центре МИЦ «Известия» в ходе пресс-конференции на тему: «Профилактика сезонных заболеваний в осенний период».

По словам специалиста, в настоящее время в популяции циркулирует штамм омикрон, который, несмотря на свои антигенные изменения, не вызывает такого количества тяжелых форм заболевания, как во время пандемийного периода.

«Но SARS-CoV-2 как таковой вирус, конечно же, произвел определенные изменения, и появился вот этот новый вариант, который периодически изменяет свою антигенную структуру, превращаясь в самые различные варианты. <…> По тому, как вирус активно изменялся, происходили различные рекомбинации этого вируса», — указала эксперт.

Малинникова отметила, что избегает использования термина «мутации», поскольку за время пандемии многие стали непрофессионально трактовать это понятие, не понимая реальных механизмов изменчивости вируса.

Несмотря на снижение тяжести течения заболевания по сравнению с пиковыми периодами пандемии, как подчеркнула вирусолог, контроль за распространением инфекции продолжает оставаться важной задачей для системы здравоохранения. Текущий циркулирующий штамм сохраняет способность к преодолению иммунного барьера, что обуславливает необходимость поддержания внимания к эпидемиологической ситуации.