Я нашел ошибку
Главные новости:
Вирусолог призвал всех беречь себя, а главное, не расстраиваться по мелочам.
Вирусолог рассказал, какие факторы влияют на снижение иммунитета ранней весной и поздней осенью
Сегодня, 30 марта, Елена Лапушкина и депутат Госдумы Александром Хинштейном провели объезд общеобразовательных учреждений города.
Две школы в Самаре отремонтируют  по просьбе родителей
Здесь отказывают социальную защиту женщинам с детьми в трудной жизненной ситуации.
Елена Лапушкина и  Александр Хинштейн посетили центр социальной помощи женщинам «Ты не одна»
По предварительным данным он погиб.
Стрелявший в Подмосковье по силовикам мужчина, отказался сдаться и остался в горящем доме
В 2020 году на улице появился выщербленный кусок асфальта. В августе рабочие залили яму бетоном, а заодно с ней и решетку канализации.
Почти Венеция: в Ростове жители переправляются через лужу на лодке
Также эксперт уточнил, что социологические данные, мнение населения о политике, проводимой региональной управленческой командой, - очевидный критерий оценки ситуации в регионе.
«Пространство доверия»: российский политолог прокомментировал социсследование работы власти в Самарской области
Возбуждено уголовное дело.
В Самаре малышка самостоятельно ушла домой из детского сада
В приоритете — работа с гражданами старшего  и трудоспособного возраста, и пациентами с хроническими заболеваниями.
В поликлиниках Самарской области  возобновлено  проведение диспансеризации
Наверх
Самара  -3 °C, Тольятти  -2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75.7
-0.13
EUR 88.88
-0.47
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре проведут очередной областной семинар-практикум «Декорирование изделий в технике скрапбукинг»
Результаты массовых рейдов по выявлению водителей, допустивших грубые нарушения ПДД с пятницы по воскресенье 
НОЦ "Инженерия будущего": Выходим в космос
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Вирусолог рассказал, какие факторы влияют на снижение иммунитета ранней весной и поздней осенью

30 марта 2021 23:40
27
Вирусолог призвал всех беречь себя, а главное, не расстраиваться по мелочам.

Руководитель отдела микробиологии латентных инфекций, вирусолог Центра имени Гамалеи Виктор Зуев рассказал, какие факторы влияют на снижение иммунитета ранней весной и поздней осенью, передают "Известия".

«В этот период мы сталкиваемся с четырьмя факторами: холодно, сыро, ветрено и на душе не очень весело. Эти четыре обстоятельства приводят к тому, что они снижают наш иммунитет. Поэтому мы становимся легко доступными для простудных заболеваний», — сказал он телеканалу «360».

Сейчас именно то время, когда иммунитет человека снижается, находящиеся в организме вирусы «просыпаются» и формируют различные заболевания.

Вирусолог призвал всех беречь себя, а главное, не расстраиваться по мелочам.

Он обратил внимание на последние исследования, которые показали, что плохое настроение приводит к биохимическим реакциям в организме, негативно влияющим на органы.

 

Фото: "Известия"/Константин Кокошкин

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

Здравоохранение
Вирусолог призвал всех беречь себя, а главное, не расстраиваться по мелочам.
30 марта 2021  23:40
Вирусолог рассказал, какие факторы влияют на снижение иммунитета ранней весной и поздней осенью
27
В приоритете — работа с гражданами старшего  и трудоспособного возраста, и пациентами с хроническими заболеваниями.
30 марта 2021  20:16
В поликлиниках Самарской области  возобновлено  проведение диспансеризации
136
В Самаре выявлено 68 заболевших.
30 марта 2021  15:55
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
221
Младенцы Самарской области стали чаще болеть коронавирусом
30 марта 2021  13:47
Младенцы Самарской области стали чаще болеть коронавирусом
247
В Самарской области за сутки коронавирусом заболели на два человека больше, чем выписались
30 марта 2021  13:43
В Самарской области за сутки коронавирусом заболели на два человека больше, чем выписались
296
Система дает диспетчерам всю необходимую информацию для оперативного определения срочности вызова, быстрого и точного направления бригады.
29 марта 2021  18:36
На сызранской  станции скорой медицинской помощи внедрили новую информационную систему
607
В Самаре выявлено 109 заболевших.
29 марта 2021  17:05
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
377
Пациенты стали чаще требовать замены врачей и поликлиник
29 марта 2021  09:56
Пациенты стали чаще требовать замены врачей и поликлиник
460
Наиболее неблагоприятный эффект оказывает алкоголь.
28 марта 2021  18:31
Малышева перечислила продукты, которые снизят эффективность вакцинации от коронавируса
609
78 заболевших в Самаре.
28 марта 2021  18:16
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
614
Весь список
Современная медицина
Ученые из России предложили вводить в нейроны новые митохондрии.
4 февраля 2021  17:39
Создан новый метод улучшения памяти у носителей болезни Альцгеймера
4543
23 декабря 2020  20:26
Лечение алкоголизма
11914
2 декабря 2020  11:25
Как не впасть в депрессию на карантине
13699
Весь список
Новости медицины
Главная причина - потеря миелина, вещества, образующего оболочку нервных волокон.
10 марта 2021  17:47
Ученые определили главную причину старения мозга
1662
28 декабря 2020  13:22
Лечение онкологии в Турции: почему стоит рассмотреть эту страну
15537
23 декабря 2020  20:33
Лечение алкоголизма
16625
Весь список
  • Некому принести продукты или лекарства?
В центре внимания
Обсуждались: поддержка моногородов, создание испытательного центра АВТОВАЗа, разработка новых законодательных инициатив.
30 марта 2021  18:08
Дмитрий Азаров провел традиционную встречу с депутатами Госдумы и сенаторами от СО
Политика региона
156
Реконструкция набережной – заветная мечта жителей Автограда.
30 марта 2021  16:36
Стало известно, какие работы по реконструкции набережной в Тольятти проведут в этом году
Благоустройство региона
169
Таковы данные социологического исследования, которое провели специалисты компании ИНСОМАР.
30 марта 2021  15:28
В Самарской области сформировался высокий уровень доверия к Владимиру Путину и Дмитрию Азарову
Политика региона
195
Дмитрий Азаров призвал депутатов ужесточить ответственность за вождение транспорта в нетрезвом виде
30 марта 2021  13:20
Дмитрий Азаров призвал депутатов ужесточить ответственность за вождение транспорта в нетрезвом виде
Транспорт
223
Найден подрядчик для благоустройства территории около Фабрики-кухни в Самаре
30 марта 2021  12:34
Найден подрядчик для благоустройства территории около Фабрики-кухни в Самаре
Благоустройство региона
284
Весь список