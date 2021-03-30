Вирусолог рассказал, какие факторы влияют на снижение иммунитета ранней весной и поздней осенью

27

Руководитель отдела микробиологии латентных инфекций, вирусолог Центра имени Гамалеи Виктор Зуев рассказал, какие факторы влияют на снижение иммунитета ранней весной и поздней осенью, передают "Известия".

«В этот период мы сталкиваемся с четырьмя факторами: холодно, сыро, ветрено и на душе не очень весело. Эти четыре обстоятельства приводят к тому, что они снижают наш иммунитет. Поэтому мы становимся легко доступными для простудных заболеваний», — сказал он телеканалу «360».

Сейчас именно то время, когда иммунитет человека снижается, находящиеся в организме вирусы «просыпаются» и формируют различные заболевания.

Вирусолог призвал всех беречь себя, а главное, не расстраиваться по мелочам.

Он обратил внимание на последние исследования, которые показали, что плохое настроение приводит к биохимическим реакциям в организме, негативно влияющим на органы.

Фото: "Известия"/Константин Кокошкин