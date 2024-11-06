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Вирус Коксаки выявили у детей в девяти регионах России

6 ноября 2024 11:20
191
вирус Коксаки выявили у детей в девяти регионах России

Как сообщает газета «Известия», жалобы на инфекцию поступали в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Татарстане, во Владимирской, в Брянской, Калужской и Московской областях, а также в Удмуртии.

В числе основных симптомов — кашель, повышенная температура, боль в горле, сыпь и расстроенный желудок. 

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что в турецком Белеке зафиксирована вспышка заболеваемости неизвестным вирусом. По одной из версий, это Коксаки, по другой — новый вид COVID-19.

Роспотребнадзор открыл в регионах горячую линию для консультирования граждан в связи с информацией о случаях заражения вирусом Коксаки в Турции, пишет РТ.

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