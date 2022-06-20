Виктор Кудряшов поздравил медицинских работников региона с профессиональным праздником

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19 июня 2022 года состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню медицинского работника. Медработников Самарской области от имени Главы региона Дмитрия Азарова поздравил первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов.

«Сегодня медицина быстро развивается, внедряются новые технологии, меняется оборудование. Но по-настоящему залогом качественной медицинской помощи являются люди, медицинские работники, обладающие высочайшим профессионализмом, умением поставить правильный диагноз и выработать верную тактику лечения, терпением и способностью к состраданию. Я абсолютно уверен, что из 42 тысяч работников региональной системы здравоохранения абсолютное большинство пришли в отрасль по настоящему призванию. Именно это является залогом того, что самарское здравоохранение по праву считается одним из самых лучших в нашей огромной стране», - подчеркнул председатель областного Правительства и пожелал медикам региона всегда держать знамя самарского здравоохранения так же высоко, как сейчас.



В день медицинского работника лучшим представителям медицинской отрасли были вручены награды. Так, Почетным знаком Губернатора Самарской области «За служение людям» награждены заведующий отделением – врач-анестезиолог-реаниматолог отделения реанимации и интенсивной терапии Тольяттинской городской клинической больницы №5 Сергей Ладанов и врач-невролог неврологического отделения для больных с нарушением мозгового кровообращения №24 Самарской городской клинической больницы №1 имени Пирогова Татьяна Локштанова. За многолетний плодотворный труд, профессиональное мастерство и высокие личные достижения в области здравоохранения пять медработников региона награждены нагрудным знаком «Отличник здравоохранения».

На торжественном мероприятии в адрес медиков звучало еще немало слов благодарности. В свою очередь, представители отрасли отметили, что за последние несколько лет благодаря усилиям федеральной власти, лично Президента страны Владимира Владимировича Путина в здравоохранении произошли большие позитивные изменения.

Приоритетное внимание развитию медицины уделяется в Самарской области. С 2018 года построено или реконструировано 6 крупных объектов здравоохранения. Появились поликлиники в поселке Придорожный Волжского района, детская и взрослая поликлиники в Автозаводском районе г.о. Тольятти, детская поликлиника Сызранской центральной городской больницы. В конце 2021 года завершено строительство инфекционного корпуса на 100 коек Сызранской городской больнице №2. Особое внимание уделяется обновлению сельских медучреждений. Так, в регионе возведены 71 фельдшерско-акушерский пункт, 9 офисов врачей общей практики, 4 врачебные амбулатории, 2 модульных корпуса для пациентов с COVID-19, модульное здание психиатрической больницы; капитально отремонтированы более 98 тысяч кв. м. отделений и помещений зданий лечебно-профилактических учреждений. В 75 лечебных учреждений поставлено более 12 тысяч единиц оборудования; автопарк учреждений первичного звена обновлен 304 единицами автотранспорта, а автопарк скорой медицинской помощи - 201 автомобилями. И работа в этом направлении продолжается.



В рамках реализации национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным, в 2020 году начала свою работу санитарная авиация. За это время совершено более 210 вылетов, эвакуировано свыше 260 пациентов.

В 2020 году в рамках нацпроекта приобретено 13 мобильных медицинских комплексов (10 флюорографов и 3 маммографа), в 2021 году - 19 мобильных передвижных ФАПов для оказания первичной медицинской помощи жителям малых населенных пунктов, отдаленных территорий, а также для проведения вакцинации от новой коронавирусной инфекции COVID-19.

В прошлом году в Самарской области на базе Самарского областного клинического кардиологического диспансера им. В.П. Полякова создан центр управления рисками сердечно-сосудистых заболеваний, который сегодня работает в круглосуточном режиме, осуществляя мониторинг и маршрутизацию пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями в режиме реального времени в любое время и из любой точки региона.

В 2021 году начал широко применяться неинвазивный метод исследования состояния коронарных артерий – мультиспиральная компьютерная томография коронарных артерий. Организована дистанционная передача электрокардиограмм из медицинских организаций с последующей расшифровкой и рекомендациями на базе областного кардиодиспансера. С прошлого года в рамках национального проекта «Здравоохранение» реализуются меры по бесплатному лекарственному обеспечению пациентов, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда и ряду других.



Ежегодно увеличиваются объемы оказания высокотехнологичной медицинской помощи жителям Самарской области. За 2021 год такая помощь оказана 23855 самарцам. В прошлом году на базе клиник Самарского государственного медицинского университета жителям региона за счет средств областного бюджета было произведено 12 успешных трансплантаций почки.

В 2021 году Самарская область вошла в четверку лидеров среди регионов России по темпам реализации программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер». В рамках программ в медучреждения региона трудоустроились 140 специалистов.

В рамках исполнения Послания Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в 2021 году увеличен размер и число получателей выплат, предоставляемых специалистам, трудоустраивающимся по наиболее востребованным специальностям с обязательством работы в учреждении не менее 3 лет. В прошлом году выплату получили 452 молодых специалиста. С 2021 года введены новые меры социальной поддержки медицинских работников: предоставление из областного бюджета молодым врачам компенсации 50% расходов на уплату процентов по ипотечному кредиту (в 2021 году выплату получили 159 врачей); предоставление медицинским работникам учреждений, расположенных в сельской местности, компенсации первоначального взноса по ипотечному кредиту. В 2021 году выплату получили 29 медицинских работников сельских учреждений. Выплата предоставляется с обязательством работы в учреждении не менее 5 лет.

В 2021 году новую меру социальной поддержки - дополнительную стипендию за счет областного и муниципальных бюджетов на условиях софинансирования - получили более 100 студентов и ординаторов, обучающихся в рамках договоров о целевом обучении.

Фото: департамент информационной политики СО