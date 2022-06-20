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Виктор Кудряшов поздравил медицинских работников региона с профессиональным праздником

20 июня 2022 14:37
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В день медицинского работника лучшим представителям медицинской отрасли были вручены награды.

19 июня 2022 года состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню медицинского работника. Медработников Самарской области от имени Главы региона Дмитрия Азарова поздравил первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов.

«Сегодня медицина быстро развивается, внедряются новые технологии, меняется оборудование. Но по-настоящему залогом качественной медицинской помощи являются люди, медицинские работники, обладающие высочайшим профессионализмом, умением поставить правильный диагноз и выработать верную тактику лечения, терпением и способностью к состраданию. Я абсолютно уверен, что из 42 тысяч работников региональной системы здравоохранения абсолютное большинство пришли в отрасль по настоящему призванию. Именно это является залогом того, что самарское здравоохранение по праву считается одним из самых лучших в нашей огромной стране», - подчеркнул председатель областного Правительства и пожелал медикам региона всегда держать знамя самарского здравоохранения так же высоко, как сейчас.

В день медицинского работника лучшим представителям медицинской отрасли были вручены награды. Так, Почетным знаком Губернатора Самарской области «За служение людям» награждены заведующий отделением – врач-анестезиолог-реаниматолог отделения реанимации и интенсивной терапии Тольяттинской городской клинической больницы №5 Сергей Ладанов и врач-невролог неврологического отделения для больных с нарушением мозгового кровообращения №24 Самарской городской клинической больницы №1 имени Пирогова Татьяна Локштанова. За многолетний плодотворный труд, профессиональное мастерство и высокие личные достижения в области здравоохранения пять медработников региона награждены нагрудным знаком «Отличник здравоохранения».

На торжественном мероприятии в адрес медиков звучало еще немало слов благодарности. В свою очередь, представители отрасли отметили, что за последние несколько лет благодаря усилиям федеральной власти, лично Президента страны Владимира Владимировича Путина в здравоохранении произошли большие позитивные изменения.

Приоритетное внимание развитию медицины уделяется в Самарской области. С 2018 года построено или реконструировано 6 крупных объектов здравоохранения. Появились поликлиники в поселке Придорожный Волжского района, детская и взрослая поликлиники в Автозаводском районе г.о. Тольятти, детская поликлиника Сызранской центральной городской больницы. В конце 2021 года завершено строительство инфекционного корпуса на 100 коек Сызранской городской больнице №2. Особое внимание уделяется обновлению сельских медучреждений. Так, в регионе возведены 71 фельдшерско-акушерский пункт, 9 офисов врачей общей практики, 4 врачебные амбулатории, 2 модульных корпуса для пациентов с COVID-19, модульное здание психиатрической больницы; капитально отремонтированы более 98 тысяч кв. м. отделений и помещений зданий лечебно-профилактических учреждений. В 75 лечебных учреждений поставлено более 12 тысяч единиц оборудования; автопарк учреждений первичного звена обновлен 304 единицами автотранспорта, а автопарк скорой медицинской помощи - 201 автомобилями. И работа в этом направлении продолжается.

В рамках реализации национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным, в 2020 году начала свою работу санитарная авиация. За это время совершено более 210 вылетов, эвакуировано свыше 260 пациентов.

В 2020 году в рамках нацпроекта приобретено 13 мобильных медицинских комплексов (10 флюорографов и 3 маммографа), в 2021 году - 19 мобильных передвижных ФАПов для оказания первичной медицинской помощи жителям малых населенных пунктов, отдаленных территорий, а также для проведения вакцинации от новой коронавирусной инфекции COVID-19.

В прошлом году в Самарской области на базе Самарского областного клинического кардиологического диспансера им. В.П. Полякова создан центр управления рисками сердечно-сосудистых заболеваний, который сегодня работает в круглосуточном режиме, осуществляя мониторинг и маршрутизацию пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями в режиме реального времени в любое время и из любой точки региона.
В 2021 году начал широко применяться неинвазивный метод исследования состояния коронарных артерий – мультиспиральная компьютерная томография коронарных артерий. Организована дистанционная передача электрокардиограмм из медицинских организаций с последующей расшифровкой и рекомендациями на базе областного кардиодиспансера. С прошлого года в рамках национального проекта «Здравоохранение» реализуются меры по бесплатному лекарственному обеспечению пациентов, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда и ряду других.

Ежегодно увеличиваются объемы оказания высокотехнологичной медицинской помощи жителям Самарской области. За 2021 год такая помощь оказана 23855 самарцам. В прошлом году на базе клиник Самарского государственного медицинского университета жителям региона за счет средств областного бюджета было произведено 12 успешных трансплантаций почки.
В 2021 году Самарская область вошла в четверку лидеров среди регионов России по темпам реализации программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер». В рамках программ в медучреждения региона трудоустроились 140 специалистов.

В рамках исполнения Послания Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в 2021 году увеличен размер и число получателей выплат, предоставляемых специалистам, трудоустраивающимся по наиболее востребованным специальностям с обязательством работы в учреждении не менее 3 лет. В прошлом году выплату получили 452 молодых специалиста. С 2021 года введены новые меры социальной поддержки медицинских работников: предоставление из областного бюджета молодым врачам компенсации 50% расходов на уплату процентов по ипотечному кредиту (в 2021 году выплату получили 159 врачей); предоставление медицинским работникам учреждений, расположенных в сельской местности, компенсации первоначального взноса по ипотечному кредиту. В 2021 году выплату получили 29 медицинских работников сельских учреждений. Выплата предоставляется с обязательством работы в учреждении не менее 5 лет.

В 2021 году новую меру социальной поддержки - дополнительную стипендию за счет областного и муниципальных бюджетов на условиях софинансирования - получили более 100 студентов и ординаторов, обучающихся в рамках договоров о целевом обучении.

 

Фото:   департамент информационной политики СО

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