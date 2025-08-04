Ветераны боевых действий прошли второй этап диспансеризации в Самаре

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На днях ветераны боевых действий прошли второй этап диспансеризации на базе Клинической больницы «РЖД-Медицина» г. Самара. Всего на базе этого учреждения более 350 ветеранов уже прошли необходимые обследования, включающие диагностику и консультации узких специалистов.

Все профилактические обследования защитники Отечества проходят в плановом порядке, включая консультации врачей узких специальностей - оториноларинголога, кардиолога, стоматолога, невролога, офтальмолога, травматолога, уролога, хирурга.

"С апреля 2024 года наша клиника стала якорным лечебным учреждением для проведения второго этапа диспансеризации ветеранов боевых действий. Эта миссия — не просто выполнение государственных обязательств, но и глубокое уважение к защитникам нашей страны, - рассказала главный врач Клинической больницы «РЖД-Медицина» г. Самара Наталья Навасардян. - Для нас важно создать для пациентов комфортные условия: сократить время ожидания, обеспечить персональное внимание и использовать современное оборудование, чтобы результаты обследований были максимально точными".

Второй этап диспансеризации прошли в том числе 18 ветеранов боевых действий, прикреплённых к Новокуйбышевской центральной городской больнице.

"Первый этап диспансеризации я прошёл в поликлинике Новокуйбышевской больницы. Я сдал все необходимые анализы, прошёл обследования. На втором этапе - посетил всех узких специалистов. Рекомендации врачей важны для прохождения дальнейшего лечения и реабилитации", - отметил ветеран боевых действий Андрей.

Как отметил главный врач Новокуйбышевской больницы Алексей Башаев, ветераны боевых действий проходят первый этап диспансеризации в поликлинике по месту жительства, а второй этап – в одной из 3 медицинских организаций — Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина, Клиническая больница «РЖД-Медицина» г. Самара, Тольяттинская городская клиническая поликлиника № 3. Организована централизованная доставка ветеранов для прохождения второго этапа диспансеризации.

"Диспансеризация необходима для сохранения здоровья, своевременного выявления и лечения заболеваний. Каждый участник боевых действий проходит первый этап диспансеризации в поликлинике по месту жительства, а второй этап – в «якорном» учреждении региона. С начала года 60 ветеранов боевых действий прошли первый этап диспансеризации в поликлинике Новокуйбышевской больницы", - рассказал Алексей Башаев.

Фото: минздрав СО