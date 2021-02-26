В 77 детских и 23 взрослых поликлинических отделениях региона внедрят принципы бережливого производства

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В 2021 году в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» в 77 детских и 23 взрослых поликлинических отделениях Самарской области будут внедрены принципы бережливого производства и реализованы проекты по улучшению процессов оказания медицинской помощи, включающие как организационные мероприятия, так и перепланировки поликлиник с улучшением их материально-технической базы и повышением удобства для пациентов.

Модернизация первичного звена,— одно из важных направлений национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным. Повышение доступности и качества медицинских услуг — в том числе часть стратегии лидерства губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. В Самарской области при поддержке губернатора Дмитрия Азарова в 2019 году стартовал проект по созданию новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-социальную помощь, с использованием принципов бережливого производства, направленных на создание комфортных условий для пациентов и медицинских работников, рациональное использование площадей, благоустройство холлов, кабинетов, сокращение очередей с помощью информатизации и внедрения электронного документооборота.

Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-социальную помощь, с использованием принципов бережливого производства позволило повысить комфорт и доступность помощи в педиатрическом отделении № 2 Самарской городской поликлиники № 4 Кировского района.

В отделении за счет средств областного бюджета проведен ремонт входной зоны. Так, отремонтировано крыльцо, выполнено обустройство пандуса, установлены двери со смотровой панелью. Обустроена входная группа фильтра, которая предусматривает распределение потоков пациентов в зависимости от цели посещения.

В самом помещении отделения проведен ремонт регистратуры с установкой специальной стойки при входе в помещение, где администратор поможет посетителям сориентироваться, направит в регистратуру или нужный кабинет.

Для удобства родителей с детьми около регистратуры размещено расписание врачей, ведущих амбулаторный прием и служб параклиники, создана яркая и эффективная система навигации, организована зона колясочной с возможностью использования фиксирующих устройств для колясок, выполнен ремонт и увеличена площадь гардероба, обустроен туалет для маломобильных пациентов.

В зоне ожидания и коридорах установлена мебель для посетителей, оборудована комната для кормления, организована работа администратора холла, к которому можно обратиться с вопросами, предложениями.

В едином расписании обеспечено размещение не менее 50% открытых талонов к врачам участковой службы, не менее 80% — к врачам-специалистам, причем, ежедневная актуализация расписания выполняется на срок не менее 14 дней.

«Информатизация и цифровизация всех процессов позволила усовершенствовать запись на прием к врачу в электронном виде, повысить доступность оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий, — рассказала заведующая педиатрическим отделением №2 Самарской городской поликлиники №4 Ирина Краснова. — Так, врачи используют возможности провести телемедицинские консультации с коллегами из других лечебных учреждений, в поликлинике также начато предоставление телемедицинских консультаций «врач – пациент». На данный момент проведено 15 консультаций пациентов врачами отделения в режиме онлайн».

В результате реализации принципов бережливого производства почти в два раза увеличилась доля пациентов, записавшихся на прием к врачу удаленно, значительно сократилось время ожидания приема у кабинета врача, более 80% пациентов принимаются врачами строго по времени, указанном в талоне, передает минздрав СО.