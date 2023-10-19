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В женских консультациях губернии работают 55 кабинетов медико-социальной помощи

19 октября 2023 16:01
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37 психологов в государственных медучреждениях оказывают поддержку женщинам, которые оказались в ситуации репродуктивного выбора.

В женских консультациях губернии работают 55 кабинетов медико-социальной помощи.

37 психологов в государственных медучреждениях оказывают поддержку женщинам, которые оказались в ситуации репродуктивного выбора.

Также женщинам помогают психологи 45 центров и 3-х отделений социальной помощи семье и детям министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области.

Все меры поддержки от юридической до психологической по телефону горячей линии 8 (800) 2000 492.

Благополучие и всесторонняя поддержка семей с детьми - приоритетное направление национального проекта "Демография", сообщает пресс-служба минздрава СО.

 

Фото:   freepik.com

Теги: Медицина

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