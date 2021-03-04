В ВОЗ назвали хорошей новостью начало экспертизы вакцины "Спутник V" в Евросоюзе

Я нашел ошибку
Главные новости:
Под опекой врачей больше полумиллиона женщин.
Дмитрий Азаров встретился с коллективом перинатального центра в Тольятти
Особые слова благодарности Дмитрий Азаров адресовал медицинским работникам, ведь 75% медиков – женщины, именно они помогают людям от момента появления на свет.
Дмитрий Азаров поздравил тольяттинок с Международным женским днем
«Знать, что моя кровь кому-то помогла – огромная радость».
В Самаре пациентка инфекционного госпиталя встретилась с донором антиковидной плазмы 
Женщина поинтересовалась, как им живется в чужой стране, и предложила помочь.
На Канарах четверо мигрантов изнасиловали предложившую им помощь туристку
На встрече представители завода расскажут об истории его основания, о технологических процессах производства, о разработках новых сортов пива и линии безалкогольной продукции.
В СОУНБ состоится творческая встреча с последователями Альфреда фон Вакано
Одна из форм профилактической работы сотрудников госпожнадзора - сходы с населением.
Инспекторы Кинель-Черкасского района провели собрание с жителями на тему противопожарной безопасности
Военнослужащие поблагодарили ветеранов за мирное небо, стойкость и героизм, проявленные при защите Отечества от немецких захватчиков, пожелали им крепкого здоровья.
Под Самарой спецназ ЦВО поздравил участниц Великой Отечественной войны с наступающим 8 Марта. Видео
По словам президента и председателя правления Сбербанка Германа Грефа, в минувшем году Сбер стал важным участником общей борьбы с последствиями пандемии.
Чистая прибыль Сбербанка за 2020 год превысила прогнозы аналитиков и составила 760,3 млрд рублей
Наверх
Самара  0 °C, Тольятти  0 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.79
0.27
EUR 88.94
0.06
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Муниципалитет
Благоустройство
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Подвесной фасадный подъёмник или строительная люлька
Выставка Сызранской школы иконописи в Самарском областном художественном музее
В первый день весны отмечается Всемирный день гражданской обороны
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Март 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

В ВОЗ назвали хорошей новостью начало экспертизы вакцины "Спутник V" в Евросоюзе

4 марта 2021 16:57
114
В Европейском агентстве лекарственных средств заявили, что в ходе экспертизы специалисты оценят соответствие препарата стандартам ЕС в сфере эффективности, безопасности и качества.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приветствует начало экспертизы российской вакцины "Спутник V" Европейским агентством лекарственных средств (EMA). Об этом сообщил в четверг директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге на брифинге в Копенгагене, который транслировался в YouTube, передает ТАСС.

"Мы считаем, что это хорошая новость. Я уже говорил, что у Российской Федерации действительно есть большой и успешный опыт в разработке вакцин <...> Мы отчаянно нуждаемся в расширении нашего портфеля вакцин, поэтому я считаю это [начало экспертизы] очень долгожданным событием", - отметил он.

В четверг европейский медицинский регулятор сообщил, что запустил процедуру последовательной экспертизы вакцины "Спутник V". В ЕМА заявили, что в ходе экспертизы специалисты оценят соответствие препарата стандартам Евросоюза в сфере эффективности, безопасности и качества. Как отметил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, одобрение EMA позволит обеспечить жителей ЕС вакциной "Спутник V" с июня 2021 года.

Ранее сообщалось, что ряд государств ЕС уже одобрили применение "Спутник V" в индивидуальном порядке, не дожидаясь общеевропейской регистрации препарата со стороны EMA. В настоящее время вакцина зарегистрирована в Венгрии и Словакии.

"Спутник V" входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами. На сегодняшний день "Спутник V" зарегистрировали 42 страны с общим населением свыше 1,1 млрд человек.

 

Фото:    EPA-EFE/SALVATORE DI NOLFI/ТАСС

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

Здравоохранение
«Знать, что моя кровь кому-то помогла – огромная радость».
4 марта 2021  18:12
В Самаре пациентка инфекционного госпиталя встретилась с донором антиковидной плазмы 
98
В Европейском агентстве лекарственных средств заявили, что в ходе экспертизы специалисты оценят соответствие препарата стандартам ЕС в сфере эффективности, безопасности и качества.
4 марта 2021  16:57
В ВОЗ назвали хорошей новостью начало экспертизы вакцины "Спутник V" в Евросоюзе
114
Граждане с подтвержденным COVID-19, проходящие лечение в домашних условиях, не должны покидать свои квартиры до полного выздоровления
4 марта 2021  16:06
Контроль за амбулаторными больными в Самаре ведется ежедневно
162
Операция длилась 4 часа.
4 марта 2021  14:54
Врачи-микрохирурги больницы Ерошевского буквально по кусочкам «собирали» веки травмированного глаза пациента
224
Это позволит пациентам получать необходимую медицинскую помощь максимально быстро.  
4 марта 2021  14:28
26 сельских поликлинических отделений региона в этом году станут бережливыми
178
В Самаре хотят открыть центр медицинского туризма для приезжих
4 марта 2021  13:39
В Самаре хотят открыть центр медицинского туризма для приезжих
195
На 4 марта в Самарском регионе подтвержден 271 случай новой коронавирусной инфекции
4 марта 2021  12:48
На 4 марта в Самарском регионе от коронавируса умерли еще 13 человек
191
3 марта 2021  20:03
Официальный комментарий минздрава СО по факту злоупотребления должностными полномочиями и служебного подлога
326
На следующей неделе область получит очередную партию вакцин - 33 100 доз.
3 марта 2021  19:49
19 дополнительных пунктов вакцинации откроется в регионе до конца марта
353
Привлечению медицинских кадров в лечебные учреждения района способствует и заключение договоров о целевом обучении в Самарском государственном медицинском университете.
3 марта 2021  18:19
Благодаря мерам социальной поддержки штат Нефтегорской  больницы пополнили 16 медработников 
531
Весь список
Современная медицина
Ученые из России предложили вводить в нейроны новые митохондрии.
4 февраля 2021  17:39
Создан новый метод улучшения памяти у носителей болезни Альцгеймера
4289
23 декабря 2020  20:26
Лечение алкоголизма
11773
2 декабря 2020  11:25
Как не впасть в депрессию на карантине
13514
Весь список
Новости медицины
28 декабря 2020  13:22
Лечение онкологии в Турции: почему стоит рассмотреть эту страну
14928
23 декабря 2020  20:33
Лечение алкоголизма
16256
17 декабря 2020  18:05
Офтальмологическая глазная клиника Нью Вижн – профессионально и результативно
17932
Весь список
  • Некому принести продукты или лекарства?
В центре внимания
17 марта «Российские коммунальные системы» проведут «Горячую линию о холодной воде» по всей России
4 марта 2021  13:47
17 марта «Российские коммунальные системы» проведут «Горячую линию о холодной воде» по всей России
ЖКХ
190
Продукция самарских предприятий будет представлена на соискание Золотых, Серебряных и Бронзовых Знаков качества
4 марта 2021  12:35
Продукция самарских предприятий будет представлена на соискание Золотых, Серебряных и Бронзовых Знаков качества
Экономика региона
321
Стороны обсудили взаимодействие вузов региона с предприятиями промышленного и военно-промышленного комплекса, а также военно-патриотическое воспитание молодежи.
3 марта 2021  16:57
Дмитрий Азаров и депутат Госдумы Владимир Шаманов реализуют новые проекты для «оборонки» и вузов
Политика региона
615
В Самарской области из-за ветра объявлен желтый уровень опасности
3 марта 2021  14:01
В Самарской области из-за ветра объявлен желтый уровень опасности
Экология
365
Депутаты Тольятти приняли отставку главы города Анташева
3 марта 2021  12:49
Депутаты Тольятти приняли отставку главы города Анташева
Политика региона
425
Весь список