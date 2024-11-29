В «цифровой операционной» СамГМУ пациенту с электроожогом восстановили ткани лица

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В Клиниках Самарского государственного медицинского университета Минздрава России провели операцию пациенту с электроожогом лица. В операции принял участие вице-президент Ассоциации челюстно-лицевых хирургов России, заведующий кафедрой челюстно-лицевой и пластической хирургии Российского университета медицины Минздрава России, профессор Алексей Дробышев. Операция проведена в «цифровой операционной» Клиник СамГМУ.

Пациент получил электроожог, в результате которого пострадала половина лица — боковая поверхность носа, нижнее и верхнее веко, часть лба и щечной области. В отделение челюстно-лицевой хирургии Клиник СамГМУ мужчина обратился с значительными рубцовыми изменениями окружающих тканей.

«Клинический случай достаточно сложный, — говорит заведующий кафедрой челюстно-лицевой хирургии и стоматологии СамГМУ, член-корреспондент РАН, профессор Иван Байриков. — Первым этапом нам нужно было спасти окружающие ткани, что мы и сделали. Дальше предстояли уже этапы пластической хирургии. В этой сфере у нас пока нет такого большого опыта, как в Москве. Поэтому я очень благодарен вице-президенту Ассоциации челюстно-лицевых хирургов России Алексею Юрьевичу Дробышеву за то, что он нашел возможность проконсультировать, дать рекомендации как подготовить пациента к операции, а затем приехать и прооперировать в нашей «цифровой операционной».

Во время операции врачи использовали систему хирургической навигации «Автоплан», разработанную в СамГМУ. Она дала возможность правильно переместить ткани, которые были заранее подготовлены к этому. Теперь пациенту предстоит реабилитация с помощью оксигенобаротерапии, которая создаст условия для заживления тканей. Через 4–5 недель врачи приступят к следующему этапу реконструктивных операций.

«Стоматология и челюстно-лицевая хирургия в Самаре всегда была на очень высоком уровне, — рассказал вице-президент Ассоциации челюстно-лицевых хирургов России, заведующий кафедрой челюстно-лицевой и пластической хирургии Российского университета медицины Минздрава России, профессор Алексей Дробышев. — Но наука и практика не стоят на месте, и сегодня мы оперировали в „цифровой операционной“ СамГМУ. В ней приятно работать, потому что в ней есть все необходимое и, конечно, современные цифровые технологии. Это и визуализация исследований пациента, и система хирургической навигации, и плюс возможность консультации с другим смежными специалистами. Пациенту еще предстоит несколько этапов, поэтому сейчас главное, чтобы этот этап прошел успешно, после чего уже можно думать о других реконструктивных вмешательствах».