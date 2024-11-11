В цифровой операционной Клиник СамГМУ провели операцию по восстановлению нижней части лица пациенту 

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В СамГМУ разработали компьютерную программу для автоматического подбора пластического материала для замещения дефектов лица.



Это позволяет упростить работу хирургов во время операции. Принцип работы программы в том, что сначала на основе данных КТ пациента выстраивается виртуальная модель дефекта, затем она производит анализ и дает подсказку хирургу, какой пластический материал необходим. Это может быть, например, фрагмент собственной кости из голени или лопатки пациента.



Программа и алгоритм лечения уже применяется в клинической практике. Так, недавно в цифровой операционной Клиник СамГМУ провели высокотехнологичную операцию по восстановлению нижней части лица пациенту из Оренбурга. Ему установили индивидуальный эндопротез и имплант из собственных тканей. В подготовке участвовали несколько подразделений университета: кафедра топографической анатомии и оперативной хирургии СамГМУ, Центр серийного производства СамГМУ, НИИ бионики и персонифицированной медицины СамГМУ, а также отделение челюстно-лицевой хирургии Клиник СамГМУ.



Построить 3D-модели дефектов, имеющихся у пациента, и составить четкий операционный план помогла система хирургической навигации «Автоплан», разработанная в СамГМУ.



Операция прошла успешно и длилась шесть часов. По прогнозам врачей, в течение четырех недель мужчина сможет полноценно питаться через рот, вернется к нормальной жизни и почувствует себя намного более здоровым человеком.



«Дома меня ждет семья, сыновья, внуки, а в начале года мы ожидаем правнука, — говорит пациент. — Поэтому у меня есть стремление к будущему и к новой жизни», сообщает пресс-служба СамГМУ.

Фото: пресс-служба СамГМУ