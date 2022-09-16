В Тольяттинском медицинском колледже прошёл день донора

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С самого утра на мобильном пункте сдачи крови собрались доноры в белых халатах – будущие медики: акушеры, фельдшеры, фармацевты, медсестры и медбратья, зубные техники и гигиенисты. И пусть вас не смущает их юный вид - многие из этих ребят уже начинают работать в медучреждениях нашего города, делают первые карьерные шаги, ведут активную добровольческую деятельность и становятся донорами уже не в первый раз.



Традиционная донорская акция проходит в Тольяттинском медицинском колледже несколько раз в год и каждый раз находит живой отклик у студентов и преподавателей. Ведь кому как не медикам знать о том, как важны доноры крови для медицины, поэтому на вопрос «Зачем вы сдаете кровь?», они с уверенностью отвечают – «Хочу помогать людям уже сейчас!».



Конечно же, неподдельный интерес у студентов вызывает и сама процедура донации. С большим вниманием ребята следят за работой выездной бригады – что происходит на осмотре донора, как определяют группу крови и уровень гемоглобина, как происходит забор крови, какие используются инструменты и оборудование, как накладывается повязка – ни один профессиональный момент не остался незамеченным! И возможно в будущем, глядя на слаженную работу наших специалистов, кто-нибудь из этих молодых ребят придет работать на станцию переливания крови .



По итогу донорской акции кровь сдали 84 добровольца, благодаря которым запас крови пополнился практически на 38 литров крови!

Фото: минздрав СО