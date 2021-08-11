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В СО пациентов, перенесших острые сердечно-сосудистые события, бесплатно обеспечивают лекарствами

11 августа 2021

В Самарской области в рамках национального проекта «Здравоохранение» после выписки из стационара пациентов, перенесших острые сердечно-сосудистые события — инфаркт миокарда, острое нарушение мозгового кровообращения, ангиопластику и стентирование коронарных артерий, аортокоронарное шунтирование, катетерную абляцию, бесплатно обеспечивают необходимыми лекарственными препаратами.

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями – одно из значимых направлений национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным. В развитии системы здравоохранения, оказании своевременной помощи пациентам, в том числе заключается стратегия лидерства Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

В рамках нацпроекта пациенты, перенесшие острые сердечно-сосудистые события, обеспечиваются препаратами для лечения в амбулаторных условиях. Это необходимо для профилактики осложнений и сохранения здоровья пациента.

Пациенты получают медикаменты со дня выписки из стационара. Ранее срок обеспечения лекарствами составлял 1 год, в настоящее время он увеличен до 2-х лет.

Перечень лекарственных препаратов утвержден приказом Минздрава России, в него входит 23 наименования. Назначение лекарственных препаратов осуществляет лечащий врач сроком до 90 дней (максимально до 180 дней). В среднем пациент получает 6-7 наименований лекарственных препаратов.

«В целях более полного охвата пациентов лекарственной терапией и диспансерным наблюдением в региональных сосудистых центрах и первичных сосудистых отделениях за сутки до выписки пациента в поликлинику по месту прикрепления через Единую медицинскую информационно-аналитическую систему передается информация о планируемой дате выписки пациента, а также оформляется вызов медицинского работников на дом в день его выписки», — отметила руководитель управления организации первичной медико-санитарной помощи и профилактики заболеваний Элла Малютина. — Региональный координационный центр амбулаторной медицинской помощи больным пневмонией, ОРВИ, новой коронавирусной инфекцией COVID-19 осуществляет ежедневный мониторинг выполнения таких вызовов».

Обращаем внимание, данная программа не распространяется на пациентов, которые имеют установленную группу инвалидности и получают необходимые лекарственные препараты по федеральной программе.

Фото изоткрытых источников