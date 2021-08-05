В Шенталинском районе запланировано возведение  ФАПа в селе Костюнькино

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В рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения в Шенталинском районе на 2021 год запланировано возведение фельдшерско-акушерского пункта в селе Костюнькино.

В этом году в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения в регионе будут возведены 16 фельдшерско-акушерских пунктов, 6 офисов врачей общей практики, 4 врачебные амбулатории. Новый фельдшерско-акушерский пункт появится в этом году в Шенталинском районе в селе Костюнькино.

Новый ФАП будет располагаться в центре села, что создаст сельчанам дополнительные удобства.

Возведение началось в июле этого года. В настоящее время смонтирован металлокаркас здания, кровля, выполняется монтаж ограждающих конструкций и утепления стен, проведена система водоснабжения.

Заведующая ФАПом Лидия Крыслова более 30 лет работает в этом медицинском пункте, а ее общий медицинский стаж насчитывает более 43 лет.

«Завершения строительства и открытия нового фельдшерско-акушерского пункта с радостью ждем все: и население села, а это 243 человека, и медицинский персонал, — рассказала Лидия Крыслова. – В прошлом году у нас в районе возвели новый ФАП в Старой Шентале, мы посмотрели, какие там созданы условия, как там удобно, комфортно, светлые просторные кабинеты, новое оборудование, и очень ждем, что в нашем ФАПе будет также. У меня будет возможность в новых условиях делать электрокардиограммы жителям, проводить вакцинацию, брать анализы. А пока идет строительство, сельчане бывает заглядывают на площадку, смотрят, как продвигается, оценивают и качество работы, и темпы. Пока результатами довольны».

Фото из открытых источников