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В сентябре в Самарский регион поступило более 500 тысяч доз вакцины от гриппа

28 сентября 2021 12:52
194
В сентябре в Самарский регион поступило более 500 тысяч доз вакцины от гриппа

В поликлиниках Самарской области продолжается вакцинация жителей против гриппа.

Только в сентябре в регион поступило 550 тысяч доз вакцин против вируса. В первую очередь вакцинация необходима тем, кто относятся к категории высокого риска заболевания гриппом. Это дети старше шести месяцев, школьники, студенты, а также работники медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы, беременные женщины, взрослые старше 60 лет, призывники и пациенты с хроническими заболеваниями.

Получить иммунитет можно в поликлинике по месту жительства.

Продолжается вакцинация против коронавирусной инфекции. Согласно информации от Министерства здравоохранения Самарской области, по состоянию на 27 сентября вакцину получило уже более 1,1 млн жителей региона, сообщает Маленькая Сызрань.

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