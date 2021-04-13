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В селе Зуевка жители прошли вакцинацию от COVID-19 в передвижном ФАПе рядом с домом

13 апреля 2021 14:17
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Всех пациентов обязательно осматривает доктор, сотрудники заполняют анкету, затем вакцинируют жителей и проводят первый этап диспансеризации.

В Самарской области продолжается вакцинация жителей от новой коронавирусной инфекции. Активность прививочной кампании возросла после того, как к этой работе подключились передвижные фельдшерско-акушерские пункты. Один из них принимал жителей села Зуевка Нефтегорского района.

19 мобильных ФАПов, которые поступили в систему здравоохранения в начале апреля, предназначены для профилактических, лечебно-диагностических мероприятий. В период активной прививочной кампании по распоряжению главы региона Дмитрия Азарова они также используются как пункты вакцинации населения от COVID-19, в том числе в сёлах с населением менее 100 человек. 

Модернизация первичного звена — одно из направлений национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным. Повышение качества и доступности оказания медицинской помощи жителям Самарской области в том числе часть стратегии лидерства губернатора Дмитрия Азарова.

«На сегодняшний день у нас привито более 2000 человек. Процесс вакцинации набирает силу, есть желание жителей привиться от опасной инфекции, а с приходом тепла сельчане стали более активно обращаться с просьбой о вакцинации.  Прививка позволяет сформировать иммунитет к новой коронавирусной инфекции, - пояснила главный врач Нефтегорской ЦРБ Наталья Мухортова. - Благодаря правительству у нас появились такие мобильные комплексы. Это очень важно, теперь у нас есть возможность приехать в любой отдаленный населенный пункт, даже подъехать к дому ветерана и привить пациента.  Кроме того, так как это полноценный ФАП на колесах, мы можем провести диспансеризацию, профосмотр и осмотр групп пациентов, состоящих на диспансерном учете. С появлением ФАПа мы можем в хорошем темпе проводить профилактические мероприятия. Сейчас мы организовали эту работу, стараясь обратить особое внимание на группы риска. Это прежде всего пожилые, люди с хроническими заболеваниями, медицинские, социальные работники, сотрудники сферы образования».  

На два района, которые обслуживает Нефтегорская ЦРБ, выделены три мобильных ФАПа, их разделили по направлениям: нефтегорское, алексеевское и утевское, передвижные комплексы выезжают по этим направлениям, стараясь охватить все населенные пункты. 

«Чтобы сделать мне прививку, машина подъехала прямо к моему дому, конечно, это очень удобно, - рассказал ветеран труда Николай Пичугин. -  Раньше мне надо было ехать в Нефтегорск, а тут я вышел из дома и зашел в специальный медицинский автобус, где мне сделали укол: большая разница. Я не стоял в очереди, не боялся заразиться, не рисковал своим здоровьем. Так что я передаю правительству губернии благодарность за такую организацию работы. Вот это настоящая забота о человеке».

Врач общей практики Надежда Ионова отметила, что всех пациентов обязательно осматривает доктор, сотрудники заполняют анкету, затем вакцинируют жителей и проводят первый этап диспансеризации. «Пожилым жителям очень удобно, что не надо никуда ехать, а для врачей есть необходимое оборудование. В ФАПе тепло, есть вентиляция, а главное – морозильная камера для хранения вакцин», - добавила Надежда Евгеньевна. 

 «Моя дочь убедила меня, что надо привиться, чтобы не заболеть, - признается жительница села Мария Павлова. – У меня сын, дочь, внуки. Если я заболею, не смогу с ними общаться, а сейчас я спокойна, чувствую себя нормально, хотя я человек пожилой. От моего дома до больницы очень далеко, я бы не смогла дойти, а так все рядом. Мне в комплексе и кардиограмму сделали, взяли кровь на анализ, спасибо, что заботятся о нас, пожилых людях».

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