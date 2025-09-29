В селе Заволжье возводится новый ФАП

87

В Приволжском районе возводится модульное здание фельдшерско-акушерского пункта. Работы ведутся в селе Заволжье в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

«Появление нового медицинского объекта - это всегда прорыв в области здравоохранения на селе, - рассказала главный врач Приволжской центральной районной больницы Людмила Слепнева. - Речь идет не просто о новых стенах, а о качестве оказания медицинской помощи в целом. Когда возводится модульное здание, оно также оснащается новым оборудованием. Теперь у наших медработников будет все современное для оказания качественной первичной медпомощи. Будем также развивать телемедицинские консультации со специалистами ЦРБ и областных медицинских учреждений».

Помещения нового ФАПа спроектированы с учетом потребностей не только для оказания повседневной помощи, но и для организации выездной работы специалистов из центральной районной больницы. Это позволит проводить регулярные консультации врачей узкого профиля непосредственно в селе.

Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из важных направлений национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. В этом году в регионе будут возведены более 60 новых модульных зданий, включая фельдшерско-акушерские пункты, офис врача общей практики, врачебные амбулатории.

Фото: минздрав СО