Юные артисты поддержали воинов тем, чем может поддержать артист – словом и музыкой, которая способна проникнуть в самое сердце и разбудить эмоции.
Студенты-волонтеры провели концерт для участников СВО в госпитале поселка Рощинский
Благодаря нацпроекту жители села Заволжье будут получать помощь в современных условиях.
В селе Заволжье возводится новый ФАП
Заседание было посвящено вопросам поддержки ветеранов боевых действий – участников СВО и членов их семей.
Вячеслав Федорищев принял участие в заседании комиссии Госсовета РФ
Мероприятие на ведущих концертных площадках региона собрало тысячи поклонников творчества великого композитора.
В губернии с большим успехом прошел VI Международный фестиваль искусств «Шостакович. Над временем»
Продукция предприятия, созданного самарскими патриотами, демонстрирует высокий потенциал отечественного ОПК.
Участник «Школы героев» представил самарские FPV-дроны «Буревестник» на выставке ИННОПРОМ в Минске
Событие стало ярким празднованием Международного Дня туризма и новой визитной карточкой региона.
Более 25 000 человек посетили гастрофестиваль «Самара со вкусом»
Всего члены жюри отсмотрели постановки 12 театральных коллективов из девяти городов Приволжского федерального округа.
10 наград получили театры Самары на фестивале «Волга театральная»
Более 350 объектов социальной сферы уже подключено к отоплению.
С 1 октября в Самаре начнут подключать к отоплению многоквартирные дома
В селе Заволжье возводится новый ФАП

29 сентября 2025 20:46
87
Благодаря нацпроекту жители села Заволжье будут получать помощь в современных условиях.

В Приволжском районе возводится модульное здание фельдшерско-акушерского пункта. Работы ведутся в селе Заволжье в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

«Появление нового медицинского объекта - это всегда прорыв в области здравоохранения на селе, - рассказала главный врач Приволжской центральной районной больницы Людмила Слепнева. - Речь идет не просто о новых стенах, а о качестве оказания медицинской помощи в целом. Когда возводится модульное здание, оно также оснащается новым оборудованием. Теперь у наших медработников будет все современное для оказания качественной первичной медпомощи. Будем также развивать телемедицинские консультации со специалистами ЦРБ и областных медицинских учреждений».

Помещения нового ФАПа спроектированы с учетом потребностей не только для оказания повседневной помощи, но и для организации выездной работы специалистов из центральной районной больницы. Это позволит проводить регулярные консультации врачей узкого профиля непосредственно в селе.

Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из важных направлений национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. В этом году в регионе будут возведены более 60 новых модульных зданий, включая фельдшерско-акушерские пункты, офис врача общей практики, врачебные амбулатории.

 

Фото:   минздрав СО

Медицина

Благодаря нацпроекту жители села Заволжье будут получать помощь в современных условиях.
29 сентября 2025  20:46
В селе Заволжье возводится новый ФАП
87
Как физические нагрузки влияют на сердце?
29 сентября 2025  18:12
Самарский врач-терапевт: "Сердце – это мышца, которую необходимо тренировать"
126
В нем будет размещено диагностическое отделение.
29 сентября 2025  18:05
В Самаре на 3-й Просеке возводят диагностический модуль поликлиники №14
176
Прощание состоится 30.09.2025 в 10:00 в конференц-зале больницы им. Н.И. Пирогова.
29 сентября 2025  17:55
В Самаре скончался врач-хирург высшей категории, кандидат медицинских наук, Игорь Антропов 
172
Кторые могут превращаться из жидкости в гель или твердый каркас в зависимости от условий организма, таких как температура или pH.
27 сентября 2025  23:45
Ученые Сеченовского Университета разработали «умные» лекарства
858
Цель — помочь медикам справляться с эмоциональным напряжением, профессиональным выгоранием и позаботиться о своем ментальном здоровье.
26 сентября 2025  19:05
Комната психологического здоровья открыта на Самарской городской станции скорой помощи
605
Участие принимали 28 команд из 17 регионов страны.
26 сентября 2025  15:29
Тольяттинские специалисты заняли призовое место в межрегиональном конкурсе «Лучшая бригада скорой помощи»
740
При себе необходимо иметь паспорт.
26 сентября 2025  14:19
26 сентября на стадионе «Солидарность Самара Арена»  все желающие смогут сделать прививку от гриппа
581
В ходе мероприятия представителям наиболее активных образовательных учреждений были вручены благодарственные письма.
25 сентября 2025  20:09
Будущих врачей готовят со школы: в СамГМУ подвели итоги проекта с образовательными учреждениями
649
Мастер-класс «Личная гигиена и здоровье детей» состоится 27 сентября с 10:00 до 11:30 в парке культуры и отдыха имени Ю. Гагарина.
25 сентября 2025  19:40
Для самарских родителей проведут познавательный мастер-класс
829
Весь список
