В селе Тяглое Озеро Пестравского района завершается возведение нового ФАПа

223

В рамках регионального проекта по модернизации первичного звена здравоохранения в селе Тяглое Озеро Пестравского района завершается возведение нового фельдшерско-акушерского пункта.

Возведение модульного фельдшерско-акушерского пункта в Пестравском районе началось в июне этого года. В настоящее время здание смонтировано, завершается подключение ФАПа к системам жизнеобеспечения и благоустройство прилегающей территории.



В селе Тяглое озеро проживает 335 человек, из них 156 человек — старше трудоспособного возраста. Помощь жителям будет оказывать новый медработник — медицинская сестра Регина Кокотова, которая трудоустроилась в Пестравскую больницу по программе «Земский фельдшер». Молодой специалист в 2021 году окончила Самарский медицинский колледж им.Н. Ляпиной.



«Во время учебы я познакомилась с будущим мужем, который жил и работал в Пестравском районе, что и определило будущее место работы. Очень приятно, что совсем скоро приступлю к рабочим обязанностям в новом здании с современным оборудованием», — отметила Регина Владимировна.



Жители села Тяглое озеро смогут получать первичную медицинскую помощь в шаговой доступности и в современных условиях. Новое здание будет оснащено новой медицинской, компьютерной техникой, мебелью. Здесь будут созданы все условия для проведения первого этапа диспансеризации, профилактических осмотров и вакцинации. По графику в селе будет работать бригада врачей.



«Конечно, мы очень рады, что у нас в селе скоро откроется новый медицинский пункт. Очень важно, когда все рядом, не надо ездить в районную больницу. Особенно, когда помощь нужна пожилым людям или детям», — поделился житель села Хасымбек Самарбаев.

Фото: минздрав СО