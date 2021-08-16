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В селе Среднее Аверкино началось возведение офиса врача общей практики

16 августа 2021 17:15
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Сельчане получат доступ к более широкому спектру медицинских услуг.

В рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения в селе Среднее Аверкино Похвистневского района началось возведение офиса врача общей практики.

В настоящее время жители села Среднее Аверкино получают  медицинскую  помощь в фельдшерско-акушерском пункте, расположенном в приспособленном помещении. Благодаря программе модернизации первичного звена здравоохранения в селе появится современный   офис врача общей практики и сельчане получат доступ к более широкому спектру медицинских услуг.

«В новом офисе за здоровьем сельских жителей будет следить врач общей практики, — пояснил заместитель главного врача Похвистневской центральной больницы города и района Антон Черных. – Он будет осуществлять дифференцированное направление пациентов на консультации узких специалистов. С появлением офиса врача общей практики мы сможем организовать оказание более качественной медико-санитарной помощи жителям села. Пациентам больше не придется приезжать в районный центр, чтобы вакцинироваться или сдать анализы».

На сегодняшний день подготовлено основание будущего здания офиса, в ближайшие дни начнется монтаж металлокаркаса.

 

Теги: офиса врача село

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