В селе Спасское возведен новый ФАП

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В ближайшее время жители села Спасское Сергиевского района будут получать медицинскую помощь в новом фельдшерско-акушерском пункте, возведенном в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения.

Возведение фельдшерско-акушерского пункта в селе Спасское началось в июле этого года. В настоящее время выполняется благоустройство прилегающей территории и подключение здравпункта к системе водоснабжения.

Впереди — поставка нового оборудования в соответствии с действующими стандартами оказания медицинской помощи. В ближайшее время в подразделение поступит электрокардиограф, дефибриллятор, пульсоксиметр, холодильная камера для хранения лекарственных препаратов и вакцин.

«В новых условиях будут получать медицинскую помощь более 469 сельских жителей, в том числе 50 детей, — рассказал главный врач Сергиевской центральной районной больницы Сергей Бородулин. — В просторных помещениях нового ФАПа есть все удобства, в здании тепло и комфортно. Здесь продолжит работать опытнейший сотрудник нашей районной больницы со стажем работы без малого 35 лет, специалист высшей квалификационной категории — фельдшер Любовь Макарова».

Фото: pixabay