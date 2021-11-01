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В селе Спасское возведен новый ФАП

1 ноября 2021 14:49
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В настоящее время выполняется благоустройство прилегающей территории и подключение здравпункта к системе водоснабжения.

В ближайшее время жители села Спасское Сергиевского района будут получать медицинскую помощь в новом фельдшерско-акушерском пункте, возведенном в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения.

Возведение фельдшерско-акушерского пункта в селе Спасское началось в июле этого года. В настоящее время выполняется благоустройство прилегающей территории и подключение здравпункта к системе водоснабжения.

Впереди — поставка нового оборудования в соответствии с действующими стандартами оказания медицинской помощи. В ближайшее время в подразделение поступит электрокардиограф, дефибриллятор, пульсоксиметр, холодильная камера для хранения лекарственных препаратов и вакцин.

«В новых условиях будут получать медицинскую помощь более 469 сельских жителей, в том числе 50 детей, — рассказал главный врач Сергиевской центральной районной больницы Сергей Бородулин. — В просторных помещениях нового ФАПа есть все удобства, в здании тепло и комфортно. Здесь продолжит работать опытнейший сотрудник нашей районной больницы со стажем работы без малого 35 лет, специалист высшей квалификационной категории — фельдшер Любовь Макарова».

 

Фото:   pixabay

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Здравоохранение
В настоящее время выполняется благоустройство прилегающей территории и подключение здравпункта к системе водоснабжения.
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