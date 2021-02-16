В селе Рождествено состоялась вакцинация от коронавирусной инфекции

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16 февраля 100 жителей села Рождествено Волжского района прошли вакцинацию от новой коронавирусной инфекции. Для этого был организован специальный рейс на правый берег Волги, чтобы оперативно доставить вакцину с соблюдением необходимых требований (холодовая цепь).

По поручению Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова с участием министров здравоохранения и транспорта и автомобильных дорог Самарской области был организован спецрейс судна на воздушной подушке, которое быстро доставило на правобережье морозильный контейнер с вакциной ГамКовидВак для проведения прививочной кампании в селе Рождествено.

На территории Волжского района организовано шесть прививочных пунктов, в том числе один из них мобильный на базе передвижного комплекса в поселке Рощинский. 16 февраля к ним присоединился седьмой прививочный пункт в селе Рождествено.

«На сегодняшний день в Волжском районе привито от коронавирусной инфекции почти 2,5 тысячи жителей, - рассказал главный врач Волжской центральной районной больницы Дмитрий Лисица. - Люди идут на вакцинацию достаточно активно, проявляют заботу о своем здоровье и стараются уберечь себя и своих близких от новой коронавирусной инфекции, чтобы всем вместе победить пандемию. Вакцинация – это прежде всего защита от инфекции, это выработка иммунитета. Особенно это актуально для пожилых людей, которые больше подвержены риску заражения, развитию тяжелых осложнений новой коронавирусной инфекции. Мы начали с себя, сначала прививались медицинские работники, чтобы собственным примером показать своим коллегам и жителям, что это безопасно, эффективно и необходимо делать».

По словам главы сельского поселения Рождествено Лидии Савельевой, особенно значимо проведение вакцинации рядом с домом для пожилых жителей села. «Если молодые люди могут съездить в город в другие поликлиники, в том числе микрорайон Южный город, где организована вакцинация жителей Волжского района, то пенсионерам сделать это сложно. Благодаря усилиям Губернатора, Правительства области, главы Волжского района, наших врачей у пенсионеров появилась возможность сделать прививку, не уезжая от дома, - отмечает Лидия Александровна. – У нас проживает более 2 тысяч пенсионеров. Это как раз те люди, которым в настоящее время нужна вакцинация для профилактики коронавируса».

Жители села активно откликнулись на приглашение пройти вакцинацию. Так, Елена Пирогова выразила уверенность, что вакцина поможет избежать заражения, поэтому жители села активно записываются на прививку, а Александр Заровнятных напомнил, что отечественные вакцины всегда были лучшие в мире. «Считаю, нужно обязательно вакцинироваться, чтобы не заразиться инфекцией, я верю в российскую медицину», - заключил он.

Старт вакцинации в селе Рождествено начался с первых 100 доз. Но, как пояснил главврач Дмитрий Лисица, планируется привить более 3,5 тысяч жителей Рождествено. По мере поступления вакцины в соответствии с графиком будет проводиться вакцинация жителей от COVID-19. Вакцинация проводится бесплатно и добровольно.