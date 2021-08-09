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В селе Новые Сосны Клявлинского района  до конца 2021 года будет возведен современный ФАП

9 августа 2021 17:38
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На сегодняшний день в селе Новые Сосны подготовлено основание под размещение ФАП, ведутся работы по сборке металлокаркаса.

В селе Новые Сосны Клявлинского района  до конца 2021 года в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения будет возведен современный фельдшерско-акушерский пункт.

В этом году в рамках  программы модернизации первичного звена здравоохранения в регионе будут возведены 16 фельдшерско-акушерских пунктов, 6 офисов врачей общей практики, 4 врачебные амбулатории.

На сегодняшний день в селе Новые Сосны подготовлено основание под размещение ФАП, ведутся работы по сборке металлокаркаса.

В настоящее время жители получают помощь в медицинском пункте, расположенном  в приспособленном помещении.

«Заведующая ФАПом — опытный медицинский работник, фельдшер высшей категории Надежда Иванова, — рассказала главный врач Клявлинской ЦРБ Нурания Горбунова. — Надежда Васильевна много лет работает в сельском фельдшерско-акушерском пункте, а общий стаж ее работы составляет 37 лет. Свое здоровье ей доверяют 353 жителя села, среди них 225 представителей старшего поколения, которые особенно нуждаются в создании комфортных условий в медицинском учреждении, а также расширении видов медицинских услуг».

 

фото из открытых источников

Теги: Клявлинский район новый ФАП

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