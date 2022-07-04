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В селе Малая Глушица Большеглушицкого района обновляется здание фельдшерско-акушерского пункта

4 июля 2022 12:45
144
В селе Малая Глушица Большеглушицкого района обновляется здание фельдшерско-акушерского пункта

В селе Малая Глушица Большеглушицкого района идет капитальный ремонт здания фельдшерско-акушерского пункта. Новые условия для оказания медицинской помощи будут созданы благодаря региональному проекту по модернизации первичного звена здравоохранения.

Напомним, модернизация первичного звена здравоохранения реализуется в рамках национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. В регионе при поддержке Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения, в том числе по улучшению условий оказания медицинской помощи.

Ремонт фельдшерско-акушерского пункта в селе Малая Глушица начался в июне этого года. В здании уже выполнена замена системы канализации. В настоящее время ведется укладка стен, начинаются внутренние отделочные работы. Впереди — установка крыльца с пандусом для маломобильных граждан, обновление кровли и утепление стен.

«Медицинскую помощь в обновленном подразделении будут получать порядка 360 жителей села, — рассказал исполняющий обязанности главного врача Большеглушицкой больницы Руслан Каримов. — Прием пациентов будет вести молодой специалист, фельдшер Наталья Буханцова, которая трудоустроилась к нам благодаря программе «Земский фельдшер» и уже 3 года оказывает медицинскую помощь населению. Также в фельдшерско-акушерский пункт по графику продолжат выезжать врач общей практики, узкие специалисты — врач-невролог, врач-офтальмолог, врач-оториноларинголог, врач-профпатолог, врач-акушер-гинеколог. В подразделении будет будут созданы наиболее комфортные условия для работы специалистов».

Напомним, в этом году в рамках регионального проекта по модернизации первичного звена здравоохранения обновляются 42 подразделения медучреждений.

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