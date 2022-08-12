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В селе Максимовка Богатовского района идет капитальный ремонт здания офиса врача общей практики. Подразделение обновляется в рамках регионального проекта по модернизации первичного звена здравоохранения.



Ремонт начался в июне этого года. В настоящее время выполняется внутренняя отделка помещений, замена инженерных коммуникаций. Получать медицинскую помощь в обновленных условиях будут более 1200 жителей.



«Мы контролируем качество и темпы выполнения работ на каждом этапе. Совместно со специалистами министерства посещаем объект, продолжаем поиск решений, которые позволят оптимизировать работу офиса — сократить время пребывания в нем пациента, разделить потоки посетителей, расширить функциональные возможности помещений. Необходимо создать такие условия, в которых нашим сотрудникам и пациентам будет комфортно, — отметил главный врач Богатовской центральной районной больницы Равиль Хаметов. — По завершении ремонта прием пациентов в подразделении продолжит врач общей практики Татьяна Макарова — специалист со стажем в медицине более 35 лет, — и две медицинские сестры. Продолжим активно применять выездные формы работы: в село по графику будет выезжать мобильный флюорографический комплекс и бригада узких специалистов в составе врача-хирурга, врача-невролога, врача-стоматолога, врача-акушер-гинеколога».



В 2021 году новые условия для оказания медицинской помощи были созданы в селе Арзамасцевка Богатовского района. Жители посещают новый модульный офис врача общей практики, оснащенный современным медицинским оборудованием.



Напомним, в этом году в рамках регионального проекта по модернизации первичного звена здравоохранения в Самарской области обновляются 42 подразделения медучреждений. В 15 муниципальных районах возводятся модульные здания для размещения фельдшерско-акушерских пунктов, офисов врачей общей практики, врачебных амбулаторий.

Фото: минздрав СО