Я нашел ошибку
Главные новости:
Концерт начнётся после выступления легендарной пилотажной группы «Русь» и Самарского областного аэроклуба ДОСААФ России.
Сегодня группа "ВМЕСТЕ" выступит с песней «Я иду» на концерте «Под небом единым»
В настоящее время выполняется внутренняя отделка помещений.
 В селе Максимовка Богатовского района идет капитальный ремонт здания офиса врача общей практики
Жители Железнодорожного района Самары пожаловались на действия молодых людей, требующих пустить их в квартиры для проверки счётчиков.  
«РКС-Самара»: наши сотрудники по квартирам не ходят!
В Тольятти в один день в ДТП попали мотоциклист и велосипедист
В Тольятти в один день в ДТП попали мотоциклист и велосипедист
В Самарской области сотрудника налогового органа уличили во взяточничестве
В Самарской области сотрудника налогового органа уличили во взяточничестве
В начале августа 2022 года новостройки в России подешевели
В начале августа 2022 года новостройки в России подешевели
Самозанятые Самарской области смогут принять участие в ярмарке фестиваля «ВолгаФест-2022»
Самозанятые Самарской области смогут принять участие в ярмарке фестиваля «ВолгаФест-2022»
В Новокуйбышевске более 90 г героина изъяли полицейские у граждан р. Узбекистан
В Новокуйбышевске более 90 г героина изъяли полицейские у граждан р. Узбекистан
Наверх
Самара  +27 °C, Тольятти  +26 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60.62
0.17
EUR 62.52
0.82
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
День Военно-воздушных сил сегодня отметят в Самаре
В Самарской области пройдет фестиваль "Грамотные выходные"
На стадионе «Металлург» состоится футбольный фестиваль для девочек «Мы в игре. Лето в Самаре»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

 В селе Максимовка Богатовского района идет капитальный ремонт здания офиса врача общей практики

12 августа 2022 14:26
55
В настоящее время выполняется внутренняя отделка помещений.

 В селе Максимовка Богатовского района идет капитальный ремонт здания офиса врача общей практики. Подразделение обновляется в рамках регионального проекта по модернизации первичного звена здравоохранения.

Ремонт начался в июне этого года. В настоящее время выполняется внутренняя отделка помещений, замена инженерных коммуникаций. Получать медицинскую помощь в обновленных условиях будут более 1200 жителей.

 «Мы контролируем качество и темпы выполнения работ на каждом этапе. Совместно со специалистами министерства посещаем объект, продолжаем поиск решений, которые позволят оптимизировать работу офиса — сократить время пребывания в нем пациента, разделить потоки посетителей, расширить функциональные возможности помещений. Необходимо создать такие условия, в которых нашим сотрудникам и пациентам будет комфортно, — отметил главный врач Богатовской центральной районной больницы Равиль Хаметов. — По завершении ремонта прием пациентов в подразделении продолжит врач общей практики Татьяна Макарова — специалист со стажем в медицине более 35 лет, — и две медицинские сестры. Продолжим активно применять выездные формы работы: в село по графику будет выезжать мобильный флюорографический комплекс и бригада узких специалистов в составе врача-хирурга, врача-невролога, врача-стоматолога, врача-акушер-гинеколога».

В 2021 году новые условия для оказания медицинской помощи были созданы в селе Арзамасцевка Богатовского района. Жители посещают новый модульный офис врача общей практики, оснащенный современным медицинским оборудованием.

Напомним, в этом году в рамках регионального проекта по модернизации первичного звена здравоохранения в Самарской области обновляются 42 подразделения медучреждений. В 15 муниципальных районах возводятся модульные здания для размещения фельдшерско-акушерских пунктов, офисов врачей общей практики, врачебных амбулаторий.

 

Фото:   минздрав СО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Здравоохранение
В настоящее время выполняется внутренняя отделка помещений.
12 августа 2022  14:26
 В селе Максимовка Богатовского района идет капитальный ремонт здания офиса врача общей практики
55
в Самарской области работает горячая линия по номеру «122»
12 августа 2022  10:38
В Самарской области работает горячая линия по номеру «122»
168
Главный врач Самарского кардиодиспансера д.м.н., профессор Владимир Горячев рассказал о распространенных сердечно-сосудистых заболеваниях.
11 августа 2022  20:27
11 августа отмечается международный день здорового сердца
419
Пройти вакцинацию можно в любом прививочном пункте региона.
11 августа 2022  18:35
Минздрав СО разъясняет вопросы о вакцинации от COVID-19
498
Поставка новой медтехники позволила увеличить пропускную способность рентгенодиагностического кабинета.
11 августа 2022  14:44
Специалисты Чапаевской горбольницы выполнили более 2 тысяч исследований на цифровом рентгенодиагностическом оборудовании
495
Врачи детской больницы им. Н.Н.Ивановой и кардиодиспансера спасли новорожденных близнецов и их маму
11 августа 2022  11:59
Врачи детской больницы им. Н.Н.Ивановой и кардиодиспансера спасли новорожденных близнецов и их маму
348
По словам специалистов, только так в некоторых случаях можно спасти человеку жизнь.
10 августа 2022  22:47
В Клиниках СамГМУ успешно провели уже седьмую операцию по трансплантации печени
570
Малыши Александр и Артём почти месяц находились под наблюдением врачей.
10 августа 2022  19:59
Из Самарской областной детской больницы выписали близнецов, которые родились раньше срока
674
Виктор Кудряшов провел заседание заседание регионального оперативного штаба.
10 августа 2022  17:47
Оперативный штаб СО: ввиду роста заболеваемости коронавирусом необходимо нарастить темпы вакцинации и ревакцинации населения
676
В Самаре за сутки заболели 96 человек.
10 августа 2022  17:35
Где в регионе выявлены новые случаи коронавируса
594
Весь список
Новости медицины
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
9 апреля 2021  10:25
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
10472
Весь список
В центре внимания
Самозанятые Самарской области смогут принять участие в ярмарке фестиваля «ВолгаФест-2022»
12 августа 2022  13:45
Самозанятые Самарской области смогут принять участие в ярмарке фестиваля «ВолгаФест-2022»
103
Более 1,6 млн тонн зерна собрано аграриями Самарской области
12 августа 2022  13:24
Более 1,6 млн тонн зерна собрано аграриями Самарской области
110
Открылся первый шоу-рум самарских брендов «НАШИ»
12 августа 2022  12:50
Открылся первый шоу-рум самарских брендов «НАШИ»
146
День Военно-воздушных сил отметят в Самаре
12 августа 2022  11:28
День Военно-воздушных сил сегодня отметят в Самаре
197
Дмитрий Азаров в День ВВС России обратился к авиаторам и ветеранам отрасли
12 августа 2022  11:08
Дмитрий Азаров в День ВВС России обратился к авиаторам и ветеранам отрасли
166
Весь список