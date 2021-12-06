В селе Кротково в ближайшее время откроется новый офис врача общей практики

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В ближайшее время в селе Кротково Похвистневского района откроется офис врача общей практики, возведенный в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения.

Возведение модульного здания офиса врача общей практики в селе Кротково началось в августе этого года. В настоящее время подразделение оснащается медицинским оборудованием и мебелью.

«Мы уже получили аппарат для исследования функции внешнего дыхания, дефибриллятор, холодильную камеру для хранения лекарств. Также поступило гинекологическое кресло, — рассказал главный врач Похвистневской центральной районной больницы Евгений Разумов. — В ближайшее время подразделение будет оснащено всем необходимым по стандарту. Новый, современный офис позволит нам обеспечить наиболее комфортные условия для приема пациентов. До конца года начнет работу офис врача общей практики в селе Среднее Аверкино, также возведенный по программе модернизации первичного звена здравоохранения».

Фото: pixabay