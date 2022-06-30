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В селе Красные Ключи будут созданы новые условия для оказания медпомощи

30 июня 2022 10:50
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В селе Красные Ключи будут созданы новые условия для оказания медпомощи

В рамках регионального проекта по модернизации первичного звена здравоохранения в селе Красные Ключи Похвистневского района возводится новое здание для размещения фельдшерско-акушерского пункта.

Модернизация первичного звена здравоохранения реализуется в рамках национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. В регионе при поддержке Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения, в том числе по улучшению условий оказания медицинской помощи. В настоящее время смонтированы металлический каркас здания и кровля, завершается монтаж ограждающих конструкций. Впереди — внутренняя отделка помещения, установка инженерных систем.
«Модульное здание будет расположено в центре села Красные Ключи, где сосредоточена вся инфраструктура: школа, администрация сельского поселения, магазины, клуб, — рассказал главный врач Похвистневской центральной больницы города и района Евгений Разумов. — Медицинскую помощь в новом ФАПе будут получать более 570 жителей села. Прием пациентов будет вести молодой специалист, фельдшер, трудоустроившийся к нам по программе «Земский фельдшер». Мария Кидяева уже второй год оказывает помощь населению Красных Ключей. Также по графику в село продолжит выезжать мобильная бригада врачей в составе врача общей практики, врача-акушера-гинеколога, врача ультразвуковой диагностики, врача-офтальмолога, врача-оториноларинголога, врача-невролога, врача-онколога. С обновлением подразделения, безусловно, изменится качество медицинской помощи. ФАП будет оборудован всем необходимым. Для наших пациентов станет доступнее кардиологическая помощь: пункт будет оснащен электрокардиографамом нового поколения, у которого есть функция передачи ЭКГ в Самарский областной кардиологический диспансер для консультации с опытными коллегами в неоднозначных случаях». 

Благодаря национальному проекту «Здравоохранение» обновлены и другие подразделения Похвистневской больницы. В 2019–2020 годах в поселке Нугайка, селах Старопохвистнево и Ахрат возведены новые фельдшерско-акушерские пункты. В 2021 году новые условия для оказания медицинской помощи созданы в селах Новый Аманак, Среднее Аверкино и Кротково. В настоящее время идет строительство нового клинико-диагностического отделения Похвистневской больницы. Кроме того, в ближайшее время начнутся работы по возведению здания офиса врача общей практики в селе Старый Аманак.

 

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