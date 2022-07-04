В селе Борискино-Игар ведется капитальный ремонт офиса врача общей практики

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В рамках регионального проекта по модернизации первичного звена здравоохранения в селе Борискино-Игар выполняется капитальный ремонт офиса врача общей практики. В обновленном подразделении будут получать медицинскую помощь более 700 жителей села.

В настоящее время в здании выполняются демонтажные работы. Впереди — замена систем отопления, канализации, электроснабжения и вентиляции, ремонт фасада.

«В штате подразделения — врач общей практики и две медицинские сестры. В настоящее время наши специалисты работают в приспособленном помещении, расположенном недалеко от офиса. Медицинская помощь оказывается в штатном режиме, — пояснил заместитель главного врача Клявлинской больницы Анатолий Майоров. — Ремонт улучшит условия работы медицинского персонала и пребывания пациентов в офисе».

Фото: pxhere