Я нашел ошибку
Главные новости:
Обе игры пройдут в Новогорске.
«Крылья Советов» проведут два контрольных матча с «Ахматом»
В обновленном подразделении будут получать медицинскую помощь более 700 жителей села.
В селе Борискино-Игар ведется капитальный ремонт офиса врача общей практики
В связи с необходимостью реконструкции пролета ВЛ 220 кВ «Жигулевская ГЭС» КС 22-Солнечная.
Будет введено полное ограничение движения на дороге М-5 «Урал» в районе Жигулевской ГЭС
В поджоге подозревается мужчина с татуировками на руках в виде цепей.
В Тольятти разыскивается подозреваемый в поджоге леса
Армен Бенян  вручил награды врачам-добровольцам, которые приняли участие в оказании медицинской помощи жителям города Снежное.
Самарские врачи продолжают оказывать помощь жителям города Снежное
О том, что будет сделано, доложил министр здравоохранения Армен Бенян.
В 2022 году на модернизацию первичного звена здравоохранения в СО направят более 3,3 млрд рублей
Пациенты, своевременно прошедшие вакцинацию, переносят инфекцию значительно легче, в большинстве случаев им не нужна госпитализация.
Главный инфекционист Самары: "Регулярная вакцинопрофилактика COVID-19 защищает и сдерживает распространение инфекции"
Место обитания моржа — Крайний Север, Баренцево море, значительные путешествия моржи осуществляют редко.
В зоопарке Калининграда заявили о возвращении моржа с Куршской косы домой
Наверх
Самара  +18 °C, Тольятти  +17 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 53.77
1.26
EUR 56.36
1.72
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарскую область на Универсиаде в Ульяновске представят 18 студентов из трех вузов
В Сaмаре инспекторы ГИМС провели профилактический рейд по безопасному поведению на воде
Грушинский фестиваль: сегодня Никита Высоцкий презентует  ледовое шоу, которое запланировано в СКК «Дворец спорта»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Июль 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В селе Борискино-Игар ведется капитальный ремонт офиса врача общей практики

4 июля 2022 22:39
21
В обновленном подразделении будут получать медицинскую помощь более 700 жителей села.

В рамках регионального проекта по модернизации первичного звена здравоохранения в селе Борискино-Игар выполняется капитальный ремонт офиса врача общей практики. В обновленном подразделении будут получать медицинскую помощь более 700 жителей села.

В настоящее время в здании выполняются демонтажные работы. Впереди — замена систем отопления, канализации, электроснабжения и вентиляции, ремонт фасада.

«В штате подразделения — врач общей практики и две медицинские сестры. В настоящее время наши специалисты работают в приспособленном помещении, расположенном недалеко от офиса. Медицинская помощь оказывается в штатном режиме, — пояснил заместитель главного врача Клявлинской больницы Анатолий Майоров. — Ремонт улучшит условия работы медицинского персонала и пребывания пациентов в офисе».

 

Фото:    pxhere

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Здравоохранение
В обновленном подразделении будут получать медицинскую помощь более 700 жителей села.
4 июля 2022  22:39
В селе Борискино-Игар ведется капитальный ремонт офиса врача общей практики
21
Армен Бенян  вручил награды врачам-добровольцам, которые приняли участие в оказании медицинской помощи жителям города Снежное.
4 июля 2022  20:49
Самарские врачи продолжают оказывать помощь жителям города Снежное
107
О том, что будет сделано, доложил министр здравоохранения Армен Бенян.
4 июля 2022  20:39
В 2022 году на модернизацию первичного звена здравоохранения в СО направят более 3,3 млрд рублей
157
В рамках реализации программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в медучреждения региона планируется привлечь более 100 врачей и 40 фельдшеров.
4 июля 2022  16:28
Участники программы «Земский фельдшер» пополнили штат Борской больницы
189
В селе Малая Глушица Большеглушицкого района обновляется здание фельдшерско-акушерского пункта
4 июля 2022  12:45
В селе Малая Глушица Большеглушицкого района обновляется здание фельдшерско-акушерского пункта
228
MSD предупредила о прекращении поставок в Россию вакцин от оспы и краснухи
4 июля 2022  09:29
MSD предупредила о прекращении поставок в Россию вакцин от оспы и краснухи
265
3 июля 2022  23:19
Массажные кресла в магазине FitnessLook
134
ВОЗ заявила о высоком риске появления оспы обезьян в России
2 июля 2022  10:10
ВОЗ заявила о высоком риске появления оспы обезьян в России
691
При малейшем повреждении или проявлении воспалительных процессов необходимо СРОЧНО обратиться к врачу-офтальмологу.
30 июня 2022  16:27
Рекомендации офтальмолога по профилактике травм глаз у детей
772
Росздравнадзор: поставки лекарств из Европы осуществляются планово
30 июня 2022  11:16
Росздравнадзор: поставки лекарств из Европы осуществляются планово
732
Весь список
Новости медицины
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
9 апреля 2021  10:25
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
9247
Весь список
В центре внимания
Ключевая цель форума — повышение управленческой культуры и эффективности подходов в управлении государственной политикой в России.
4 июля 2022  18:46
Дмитрий Азаров дал старт всероссийскому форуму управленцев
206
По итогам исследования в этом году 63-й регион вновь стал одним из субъектов-лидеров.
4 июля 2022  17:39
Оценка совместной работы: Самарская область получила правительственный грант за эффективную реализацию нацпроектов
402
В Самарской области наградили лауреатов и дипломантов 49-го Грушинского фестиваля
4 июля 2022  11:45
В Самарской области наградили лауреатов и дипломантов 49-го Грушинского фестиваля
260
Самарский академический театр оперы и балета имени Шостаковича сохраняет свое название
4 июля 2022  11:05
Самарский академический театр оперы и балета имени Шостаковича сохраняет свое название
276
В Самарской области завершился 49-й Грушинский фестиваль
3 июля 2022  13:30
В Самарской области завершился 49-й Грушинский фестиваль
823
Весь список