В селе Большое Алдаркино Борского района продолжается возведение нового ФАПа

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В селе Большое Алдаркино Борского района продолжается возведение нового фельдшерско-акушерского пункта в рамках регионального проекта по модернизации первичного звена здравоохранения.



Здание площадью 90 квадратных метров смонтировали в короткие сроки, установили кровлю, окна, двери. Впереди — монтаж инженерных коммуникаций, внутренние отделочные работы, благоустройство прилегающей территории.



«Фельдшерско-акушерский пункт в селе — один из важнейших объектов инфраструктуры, — отметил исполняющий обязанности главного врача Борской центральной районной больницы Олег Ежов. — Поэтому жители и фельдшер с нетерпением ждут открытия подразделения. В здании, где разместится ФАП, будет несколько просторных помещений, новая мебель, современное медицинское оборудование. Жители смогут в комфортных условиях проходить вакцинацию, диагностические и лечебные процедуры».



В настоящее время фельдшер Галина Аршинова ведет прием пациентов в приспособленном помещении действующего фельдшерско-акушерского пункта. Галина Петровна окончила Борское медицинское училище в 1977 году и с тех пор верна профессии фельдшера.



«Я уже по-другому своей жизни не представляю — 45 лет живу медициной, — рассказала Галина Петровна. — Мои пациенты — а это 287 человек, более 50 детей и подростков, — внимательно наблюдают, как быстро возводится новый медицинский пункт. И я искренне рада тому, что сельчане будут получать помощь в новых условиях».



Всего в этом году в регионе возводятся 17 модульных зданий для размещения фельдшерско-акушерских пунктов, офисов врачей общей практики, врачебных амбулаторий. В 42 подразделениях медицинских организаций проводится капитальный ремонт.

Фото: минздрав СО