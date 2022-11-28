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В селе Большое Алдаркино Борского района откроется фельдшерско-акушерский пункт

28 ноября 2022 19:23
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В настоящее время подразделение оснащается мебелью, медтехникой и компьютерным оборудованием.

В ближайшее время в селе Большое Алдаркино Борского района откроется фельдшерско-акушерский пункт, возведенный в рамках регионального проекта по модернизации первичного звена здравоохранения. В настоящее время подразделение оснащается мебелью, медтехникой и компьютерным оборудованием.

Напомним, региональный проект реализуется в рамках нацпроекта «Здравоохранение», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. В регионе при поддержке губернатора Самарской области Дмитрия Азарова ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения, в том числе по улучшению условий оказания медицинской помощи. В этом году в регионе возведены 17 модульных фельдшерско-акушерских пунктов, офисов врачей общей практики, врачебных амбулаторий. В 42 подразделениях медицинских организаций выполняется капитальный ремонт.

Прием пациентов в новом фельдшерско-акушерском пункте будет вести фельдшер Галина Аршинова. Галина Петровна на протяжении 16 лет оказывает помощь жителям села Большое Алдаркино.

 «Медпункт в селе необходим, чтобы жители могли получить нужную помощь своевременно и в шаговой доступности. Теперь мы будем вести прием в самых современных условиях, – отметила Галина Петровна. – Активно будет проводить и профилактические мероприятия, необходимые для сохранения здоровья населения».

В новом ФАПе медицинскую помощь будут получать около 180 человек. В соответствии с графиком здесь будут вести прием пациентов врач общей практики, а также узкие специалисты, в том числе врач-хирург, врач-невролог, врач-оториноларинголог, врач-офтальмолог.

Более 1700 жителей сел Петровка и близлежащих населенных пунктов – сел Новая Покровка, Языково, Васильевка, Подсолнечное, Тростянка – уже получают медицинскую помощь в новых условиях. В прошлом году здесь открылся новый офис врача общей практики, возведенный в рамках регионального проекта. В село регулярно выезжает мобильная бригада узких специалистов в составе врача-хирурга, врача-педиатра, врача-акушера-гинеколога, врача-офтальмолога, врача-оториноларинголога.

 

Фото:   минздрав СО

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