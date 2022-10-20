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В селе Байдеряково Шигонского района откроется новый фельдшерско-акушерский пункт

20 октября 2022 14:15
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В новом подразделении будут получать медицинскую помощь около 800 жителей.

Благодаря нацпроекту «Здравоохранение» продолжается развитие медицинской инфраструктуры Шигонского района. В ближайшее время в селе Байдеряково откроется новый фельдшерско-акушерский пункт, возведённый в рамках регионального проекта по модернизации первичного звена здравоохранения.

По словам главы села Байдеряково Марии Лягашевой, возведение фельдшерско-акушерского пункта позволит повысить территориальную доступность качественной медицинской помощи для жителей и укрепить их здоровье.

 «Фельдшерско-акушерский пункт в селе – один из важнейших объектов инфраструктуры. Новый медпункт возведен в центре села Байдеряково, рядом с домом культуры. Это наиболее удобное расположение для всех жителей, — пояснила Мария Александровна. — Важный акцент в медицинской практике сейчас сделан именно на профилактике заболеваний, выявлении предрасположенности к тем или иным патологиям и недопущении их развития. Население села будет в новых, наиболее комфортных условиях получать лечение и проходить профилактические мероприятия».

Прием пациентов в подразделении продолжит медицинская сестра Элла Шамбарова. Общий стаж Эллы Геннадьевны в медицине — более 25 лет.

 «Новое здание ФАПа станет для нас неоценимой поддержкой, — поделилась Элла Геннадьевна. — В нем удобный холл для ожидания приема, современный процедурный кабинет, совмещенный с прививочным, отдельное помещение для приема. Подразделение будет оснащено новой медицинской техникой, компьютером и мебелью. Профилактические медицинские осмотры, диспансеризацию, вакцинацию население также будет проходить на месте, не выезжая в районный центр. Для хранения вакцины предусмотрены морозильная камера и термоконтейнер. По графику в поселок продолжит выезжать мобильный флюорографический комплекс».

В новом подразделении будут получать медицинскую помощь около 800 жителей.

 «Наше село находится довольно далеко от районного центра, — рассказала жительница Байдеряково Светлана Абрамова. — Мы рады, что именно в нашем селе создаются такие условия. Удобно, что при необходимости можно рядом с домом пройти диспансеризацию и вакцинацию, померить давление и снять ЭКГ, тем более — в новом ФАПе».

В этом году в рамках национального проекта в Самарской области возводятся 17 модульных зданий для размещения фельдшерско-акушерских пунктов, офисов врачей общей практики, врачебных амбулаторий. В 42 подразделениях медицинских организаций идет капитальный ремонт.

 

Фото:   минздрав СО

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Здравоохранение
В новом подразделении будут получать медицинскую помощь около 800 жителей.
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