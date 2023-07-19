В Сеченовском университете Минздрава РФ применяют технологию, которая ставит на ноги пациентов с тяжелыми заболеваниями

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Врачи клинического центра Сеченовского университета Минздрава России внедряют высокотехнологичный метод — каскадную плазмофильтрацию. Это методика является еще одним шагом к персонализированной медицине: избирательно удаляются патологические факторы из крови, в зависимости от заболевания и состояния пациента.



Технология позволяет за одну процедуру снизить высокий уровень холестерина, а за курс процедур — достичь ремиссии у пациентов с тяжелыми аутоиммунными заболеваниями, в том числе неврологического профиля. Также процедура может предотвратить развитие тромбоза, снизить риск инфаркта и инсульта.



— Мы определяем, какой патогенетический фактор влияет на развитие заболевания и на основании этого подбираем методику и режим проведения процедур. Кроме того, подбирается фильтр с определенным диаметром пор мембраны. Проходя через него, плазма освобождается от патогенных молекул и возвращается в кровеносное русло уже очищенной — отмечает трансфузиолог Наталья Сивцевич.



Преимущество технологии в её безопасности и эффективности. Кровь разделяют на компоненты: клетки крови и плазму. Клеточная масса сразу же возвращается пациенту, а плазму сначала пропускают через специальный фильтр. Процедура проходит 2-3 часа, столько же длится наблюдение за пациентом, сообщает пресс-служба Минздрава России.

Фото: пресс-служба Минздрава России