В СамГМУ разработали приложение для тестирования слуха

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Специалисты СамГМУ разработали приложение, с помощью которого можно дистанционно проверить слух. Оно доступно для всех операционных систем на любом устройстве - телефоне, планшете или персональном компьютере.

Как рассказала заведующая кафедрой оториноларингологии имени академика И. Б. Солдатова СамГМУ, к.м.н., доцент Татьяна Владимирова, тестирование предусматривает три этапа. Сначала пациент заполняет опросник, где его спрашивают о факторах риска – наследственность, условия труда и другие. Затем ему предлагается с помощью наушников прослушать определенные частоты – пациент должен отметить, слышит он их или нет. На третьем этапе пациент может сделать фотографию своего слухового прохода, прикрепить фото и отправить данные обследования. Они попадают напрямую к специалистам Клиник СамГМУ – врачам-отоларингологам и сурдологам, которые просматривают эти данные, и в течение 72 часов дают пациенту заключение о возможных рисках снижения слуха, или о наличии уже имеющегося нарушения слуха, и дальнейшую инструкцию. Например, о том, что человеку нужно прийти на прием к врачу, или проверить показатели крови, или что с ним все в порядке и ему не о чем беспокоиться.

«Это приближает помощь нашему населению, которое сейчас вынуждено не так часто обращаться в поликлинику по некоторым проблемам – таким, как шум в ушах, нарушения слуха и так далее, - говорит Татьяна Владимирова. – Другие приложения для проверки слуха сами анализируют показатели и выдают результат, а уникальность разработки ученых нашей кафедры в том, что результаты оценивают именно врачи. Они делают врачебное заключение и дают пациенту рекомендации».