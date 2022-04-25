В СамГМУ прошел день открытых дверей для школьников, планирующих поступление в вуз

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В Самарском государственном медицинском университете прошел День открытых дверей для школьников, планирующих поступление в вуз, и их родителей. На встрече с будущими выпускниками руководитель управления медицинского образования и профессионального развития министерства здравоохранения Марина Шумская рассказала о мерах социальной поддержки и о целевом обучении.

Подготовка квалифицированных специалистов, привлечение их в практическую медицину, – одна из важных задач национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

В настоящее время в рамках целевых договоров проходят обучение по программам бакалавриата и специалитета более 1300 человек, по программам ординатуры – более 550 человек. За счет средств областного бюджета на целевое обучение по программам ординатуры принято 54 человека.

«Целевое обучение по программам специалитета организуется для территорий, где обеспеченность населения врачами ниже, чем в среднем по Самарской области (сельские территории, малые города, а также города Сызрань и Тольятти), — отметила Марина Алексеевна. — После завершения целевой подготовки, согласно заключенному договору, специалист должен отработать в учреждении не менее 3-х лет».

Преимущества целевого обучения:

— Абитуриенты поступают по отдельному конкурсу и получают образование бесплатно

— После окончания обучения специалиста ждет гарантированное трудоустройство по специальности

— Возможность направления в целевую ординатуру от учреждения

— Прохождение практики в учреждении, заключившем целевой договор, дает возможность еще до устройства на работу узнать особенности работы и трудовой коллектив

­- По договору о целевом обучении учреждение предоставляет меры поддержки в период обучения (выплаты, оплата проезда, компенсация расходов на жилье в период обучения).

Информация о целевом обучении, а также о потребности государственных медицинских учреждений в заключении целевых договоров размещена на официальном сайте министерства здравоохранения Самарской области в разделе «Обучение и работа» — «Целевой прием», передает пресс-служба минздрава СО.

Фото из открытых источников