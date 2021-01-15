В СамГМУ организуют курс остеопатии

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С февраля на базе кафедры оперативной хирургии и клинической анатомии с курсом инновационных технологий СамГМУ будет открыт курс остеопатии. В дальнейшем в университете планируется создать кафедру остеопатии, а затем – ординатуру и специалитет.

Обсудить организационные вопросы и оказать консультативную и методическую помощь в организации этого нового для СамГМУ направления приехал главный внештатный специалист Минздрава РФ по остеопатии, президент Российской остеопатической ассоциации, заведующий кафедрой остеопатии СЗГМУ имени И.И. Мечникова Дмитрий Мохов.

«Мне очень приятно находиться в этом невероятно перспективном для развития нашей специальности в России вузе, - сказал Дмитрий Мохов. – Сегодня я увидел, какой здесь есть научный потенциал, опыт, технологии, и я считаю, что очень закономерно и заслуженно, что один из первых курсов остеопатии, а затем и кафедр, откроется именно в вашем вузе. Мы готовы оказать всестороннюю методическую, научную и человеческую поддержку университету».

В рамках встречи между СамГМУ и Северо-Западным государственным медицинским университетом имени И.И. Мечникова было подписано соглашение о сотрудничестве. Дмитрий Мохов отметил, что перед вузами поставлены задачи не только образовательного, но и научного плана.

«Надеюсь, что мы будем выстраивать такие научные исследования, которые помогут объективизировать – зачем, почему и кому нужна остеопатия, - говорит Мохов. – Специалисты из разных областей, ваша инновационная парадигма и техническая обеспеченность дает нам возможность вместе задать такой вектор. Я рассчитываю, что кроме остеопатов, которые придут в вуз, к этой специальности также будут привлечены ваши научные кадры и технические возможности, и что вместе мы будем служить не только остеопатии, но и медицине в целом. Потому что эта область интересна и неврологам, и стоматологам, и гинекологам, и другим врачам, которым нужно понимание, когда необходимо провести локальное лечение, а когда - лечение «взаимосвязи»».

Ректор СамГМУ, профессор РАН Александр Колсанов подчеркнул, что создание курса остеопатии - очень знаковый момент, прежде всего, для будущих пациентов.

«Не только в России, но и в других странах с очень высоким уровнем медицины люди обращаются к остеопатии, и доказано, что она реально помогает, - сказал Александр Колсанов. - Я вижу в этой области медицины фундаментальность и междисциплинарность, что очень важно. Поэтому хочу поблагодарить Дмитрий Евгеньевича Мохова за то, что он нашел возможность приехать. Считаю, что путь, который мы выбрали – очень правильный».

Александр Колсанов также отметил, что планируется создать функционально-анатомический 3D-атлас по остеопатии на русском, английском и латинском языках, которым смогут пользоваться для обучения не только в России, но и за рубежом.