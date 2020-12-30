В Самарскую область поступило еще более 2000 доз вакцины Спутник V

213

В Самарскую область на уполномоченный государственный склад поступила партия вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции – 2350 доз. В ближайшее время ее доставят в медицинские организации.

Вакцинация проводится добровольно и бесплатно. В первую очередь прививки получают медики, педагогические и социальные работники. В регионе вакцинацию прошли уже более 3500 человек.

"Работая в системе здравоохранения более 20 лет в условиях амбулаторной помощи, имея опыт по профилактике вирусных и инфекционных заболеваний, являюсь активным сторонником первичной профилактики, поэтому ежегодно делаем прививки от гриппа всей семьей, рекомендую вакцинопрофилактику и своим пациентам, - говорит главный педиатр Самары, заместитель главного врача Самарской городской клинической поликлиники №15 Светлана Пыркова. - В этом году привилась не только от гриппа, но и от пневмококка, поэтому и не болела до настоящего времени». Рассказывает, когда в Самару поступила вакцина Гам-КОВИД-Вак, вместе с сотрудниками детского отделения поликлиники № 15 приняла решение сделать прививку. «Вакцинацию я и мои коллеги перенесли без повышения температуры и без местных реакций», - подчеркивает врач.

Медики отмечают, вакцинопрофилактика - важная защита от инфекций. С началом массовой вакцинации список категорий будет расширен.

В течение января и февраля в Самарскую область ожидается поставка почти 140 000 доз вакцины «Спутник-V». Для проведения вакцинации необходимо обращаться в свою поликлинику, сообщает пресс-служба облправительства.

Фото pixabay.com