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В Самарскую область поступили новые партии вакцин от гриппа

24 ноября 2021 14:00
99
В Самарскую область поступили новые партии вакцин от гриппа

Самарская область получила новую партию вакцин от гриппа. В самое ближайшее время медучреждения региона получат более 300 тысяч доз современных препаратов.

«Ультрикс Квадри», «Совигрипп», «Гриппол плюс», предназначаются для профилактики сезонного гриппа детям с 6-месячного возраста, подросткам и взрослым без ограничения возраста, а также вакцина «Флю-М» для вакцинации взрослого населения от 18 до 60 лет.

Можно пройти вакцинацию одновременно от COVID-19 и от гриппа. Если человек уже сделал одну из прививок, то интервал между прививками должен составлять не менее 1 месяца.

В  рамках национального календаря профилактических прививок  вакцинируют в первую очередь тех, кто относится к категории высокого риска заболевания гриппом. Это дети старше 6 месяцев, школьники, студенты колледжей и вузов, а также работники медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы, беременные женщины, взрослые старше 60 лет, призывники и пациенты с хроническими заболеваниями.

Специалисты напоминают, вакцинация особенно важна для лиц старшего возраста. Важно сделать прививку не только от гриппа, но и от COVID-19. Вакцинация позволит минимизировать последствия одновременного заражения столь опасными инфекциями, сообщает ГТРК Самара.

Теги: Вакцинация

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