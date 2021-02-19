В Самарском онкодиспансере молодые специалисты осваивают современные технологии борьбы с раком

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Коллектив Самарского областного клинического онкологического диспансера пополнился новыми медицинскими кадрами. За год на работу в онкологический диспансер устроились более 20 сотрудников, среди них как молодые врачи, так и специалисты со средним медицинским образованием. Молодые специалисты начали работу в отделениях анестезиологии и реанимации, опухолей головы и шеи, абдоминальной онкологии, онкогинекологии, в консультативном отделении, нейрохирургическом, химиотерапевтическом, операционном блоке, патологоанатомическом и рентгеновском отделениях.

Одно из наиболее значимых направлений национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным, - борьба с онкологическими заболеваниями. В развитии системы здравоохранения, усилении профилактической работы и раннего выявления заболеваний, привлечении квалифицированных кадров, обновлении материально-технической базы лечебных учреждений, оснащении их новым современным оборудованием, в том числе стратегия лидерства Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

В рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» особое внимание в медучреждениях уделяют и кадровой работе.

«Именно молодые врачи – это наше будущее, это те специалисты, которые готовы встраиваться в современные технологии, осваивать новые, в том числе IT-технологии, используя полученные знания и умения в процессе оказания медицинской помощи», - рассказал главный врач Самарского областного клинического онкологического диспансера, главный внештатный специалист по онкологии министерства здравоохранения Самарской области, д.м.н. Андрей Орлов.

«Если брать именно локализацию – опухоли головы и шеи, то здесь широко используются IT-технологии в плане реконструкции, реабилитации пациентов, после, например, резекции челюсти, языка. При помощи 3D - моделирования можно спланировать процесс реабилитации», - отметил врач Артур Керасиров.

Во многом благодаря реализации нацпроекта молодые специалисты онкоцентра имеют возможность работать на современном высокотехнологичном оборудовании. За два года в диспансер поступило более 100 единиц нового оборудования, в том числе в операционный блок. Это - операционные столы и операционные лампы нового поколения.

«Сейчас, когда я работаю самостоятельно как врач, операции провожу под контролем более опытных наставников. В отделении сложилась атмосфера взаимовыручки, всегда ощущается поддержка коллег. Все сложные решения я принимаю, используя, в том числе, советы моего наставника, руководителя Сергея Александровича Фролова», - рассказал врач абдоминального отделения Никита Блинов.

Врачи-хирурги диспансера выполняют сложнейшие операции, работая в команде с опытными профессионалами. Только в операционном блоке в 2020 году выполнено свыше 13 000 оперативных вмешательств.