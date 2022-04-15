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В самарском минздраве рассказали, где строятся новые больницы

15 апреля 2022 12:53
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В самарском минздраве рассказали, где строятся новые больницы

В Самаре появятся новые объекты здравоохранения. Так в этом году будет  открыт новый инфекционный корпус самарской областной детской инфекционной больницы. Также строится новая поликлиника в поселке «Волгарь» Куйбышевского района. Запланирован ремонт областного кардиодиспансера. Кроме того, идет  реконструкция Нефтегорской центральной районной больницы.Об этом сообщили на коллегии регионального министерства здравоохранения, которая состоялась вчера с участием руководства ведомства, медицинского сообщества и губернатора Дмитрия Азарова.    

Областной минздрав проинформировал, что в регионе активно развивается инфраструктура здравоохранения и улучшается  оснащенность медицинских учреждений. Так в прошлом году построены новые корпуса в тольяттинской городской клинической больнице №5 и в самарской клинической больнице им. В.Д.Середавина. Первых пациентов принимает новый инфекционный корпус сызранской городской больницы №2. Были отремонтированы 69 объектов здравоохранения. Открыты центры амбулаторной онкологической помощи в самарских больницах № 6 и №7. На базе больницы им.Середавина было открыто первое в губернии детское паллиативное отделение. 

В сельских территориях в 2021 году возведено 16 фельдшерско-акушерских пунктов, 6 офисов врача общей практики, 4 врачебные амбулатории. 

В медицинские учреждения области поступило 111 единиц автотранспорта, 168 автомобилей для оказания скорой помощи, почти 900 единиц медтехники.

«Все это, созданное в период беспрецедентных сложностей, будет служить нашим землякам долгие десятилетия», - сказал Дмитрий Азаров.  

Теги: В центре внимания Дмитрий Азаров

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