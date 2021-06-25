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В самарском депо «ТТУ» дважды в неделю работает мобильный пункт вакцинации

25 июня 2021 16:12
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Персонал вакцинируют без отрыва от производства .

Возможность привиться от COVID-19, не посещая медицинское учреждение, у сотрудников муниципального предприятия «Трамвайно-троллейбусное управление» имеется на постоянной основе. Персонал вакцинируют без отрыва от производства на базе городского депо.

На сегодняшний день в Самаре работает целая сеть не только стационарных, но и передвижных пунктов, в том числе в «ТТУ».
Руководители предприятий общественного транспорта, находясь на страже безопасности, и своим личным примером доказывают своевременность и важность вакцинации.

В настоящее время ежедневно городской наземный электротранспорт перевозит свыше 200 тысяч самарцев. А тот способ, который мы выбрали – пригласить врачей на предприятие, является еще и удобным для сотрудников. К нам было уже более двадцати выездов, и каждый раз вакцинируются до тридцати человек, – отметил директор МП «ТТУ» Михаил Ефремов.

 

Фото:   администрация Самары
 

Теги: вакцинация ТТУ

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