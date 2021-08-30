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В Самарской поликлинике № 14 открыт круглосуточный пункт вакцинации

30 августа 2021 16:47
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Единственным средством защиты от инфекции является профилактика.

В Самарской городской консультативно-диагностической поликлинике № 14 открыт круглосуточный пункт вакцинации.  Опыт работы круглосуточных пунктов вакцинации, которые уже действуют в нашей области, подтверждает, что эта услуга востребована жителями.

«Население у нас очень активное, многие работают допоздна, поэтому для удобства наших граждан мы решили открыть круглосуточный пункт вакцинации на базе нашей поликлиники, — рассказал главный врач Самарской городской консультативно-диагностической поликлиники №14 Игорь Немченко.  — Мы готовы обслуживать в дневное и ночное время порядка 1000 человек.  Мы готовы при необходимости  открыть  дополнительный кабинет вакцинации. В первую очередь мы стараемся привить тех пациентов, у которых есть сопутствующие заболевания. В основном это пожилые пациенты, люди в возрасте старше 60 лет. Но я хочу подчеркнуть, что пациенты, страдающие сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, должны прививаться независимо от их возраста».

Приглашая жителей на прививку от новой коронавирусной инфекции в круглосуточный пункт вакцинации Самарской городской консультативно-диагностической поликлиники №14 по адресу: Самара, ул. Ново-Садовая, 311, главный врач поликлиники Игорь Немченко подчеркнул:

«Любая инфекция, особенно новая коронавирусная инфекция, является контагиозной, то есть человек к ней очень восприимчив и легко заражается. Поэтому единственным средством защиты является профилактика. Вакцины, разработанные в нашей стране, являются очень эффективными, даже при заражении вакцина гарантирует легкое течение болезни, а у ослабленных пациентов — течение средней тяжести. Такие пациенты выживают и переносят инфекцию легче, чем если бы они не были привиты. Помните об этом!»

 

Теги: вакцинация коронавирус

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