В Самарской поликлинике № 14 открыт круглосуточный пункт вакцинации

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В Самарской городской консультативно-диагностической поликлинике № 14 открыт круглосуточный пункт вакцинации. Опыт работы круглосуточных пунктов вакцинации, которые уже действуют в нашей области, подтверждает, что эта услуга востребована жителями.

«Население у нас очень активное, многие работают допоздна, поэтому для удобства наших граждан мы решили открыть круглосуточный пункт вакцинации на базе нашей поликлиники, — рассказал главный врач Самарской городской консультативно-диагностической поликлиники №14 Игорь Немченко. — Мы готовы обслуживать в дневное и ночное время порядка 1000 человек. Мы готовы при необходимости открыть дополнительный кабинет вакцинации. В первую очередь мы стараемся привить тех пациентов, у которых есть сопутствующие заболевания. В основном это пожилые пациенты, люди в возрасте старше 60 лет. Но я хочу подчеркнуть, что пациенты, страдающие сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, должны прививаться независимо от их возраста».

Приглашая жителей на прививку от новой коронавирусной инфекции в круглосуточный пункт вакцинации Самарской городской консультативно-диагностической поликлиники №14 по адресу: Самара, ул. Ново-Садовая, 311, главный врач поликлиники Игорь Немченко подчеркнул:

«Любая инфекция, особенно новая коронавирусная инфекция, является контагиозной, то есть человек к ней очень восприимчив и легко заражается. Поэтому единственным средством защиты является профилактика. Вакцины, разработанные в нашей стране, являются очень эффективными, даже при заражении вакцина гарантирует легкое течение болезни, а у ослабленных пациентов — течение средней тяжести. Такие пациенты выживают и переносят инфекцию легче, чем если бы они не были привиты. Помните об этом!»