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В Самарской областной клинической психиатрической больнице для жителей работает «Школа памяти». Это реабилитационный курс, предназначенный для лиц с когнитивными нарушениями (снижением памяти, умственной работоспособности, рассеянностью, невнимательностью). Занятия с опытными специалистами помогают преодолеть тревожность, психические расстройства.

«Это еще не болезнь, но уже не здоровье, — отметила руководитель «Школы памяти» врач-психиатр Самарской областной клинической психиатрической больницы Инна Попова. – Если человек забывчив, рассеян, он становится вспыльчивым, раздражительным, эмоционально неустойчивым. Порой растущие затруднения при попытке вспомнить недавние события или выполнить привычные действия вызывают у него апатию, тяжелые переживания. Но таким людям можно помочь. С этой целью на базе дневных стационаров диспансерных отделений №1 Самарской областной клинической психиатрической больницы в Самаре, а также Чапаевского и Новокуйбышевского филиалов была организована «Школа памяти».

Реабилитационный курс был разработан по инициативе главного внештатного специалиста по психиатрии министерства здравоохранения региона, главного врача Самарской областной психиатрической больницы Михаила Шейфера. В ходе подготовки к внедрению курса был изучен положительный опыт проекта «Клиника памяти» психиатрической больницы №1 им. Н.А. Алексеева в г. Москве. Самарские специалисты познакомились с работой московских коллег, освоили новые методики, приняли участие в реабилитационном процессе непосредственно в подразделениях психиатрической больницы №1 им. Н.А.Алексеева.

Для проведения занятий сформированы профессиональные бригады под руководством врача-психиатра, в состав которых входят медицинский психолог, инструктор по физической культуре, инструктор по труду, медицинская сестра.

На этапе поступления проводится тщательное обследование пациентов, включающее лабораторные и функциональные методы диагностики, патопсихологическое исследование. По результатам диагностического этапа составляется программа лечебно-реабилитационных мероприятий на дальнейшие шесть недель.

«Для посетителей курса проводятся ежедневные когнитивные тренинги под руководством медицинских психологов, занятия физической культурой, а также медикаментозное лечение. Со дня поступления и до окончания цикла состояние пациента контролируется врачом-психиатром, — рассказала Инна Анатольевна. — Медикаментозное лечение повышает эффективность занятий с психологами. Интенсивные когнитивные тренинги в сочетании с активной физической культурой позволяют добиваться улучшения умственной работоспособности, активизируют навыки внимания и запоминания. Инструктор по труду организует досуг жителей на время пребывания в дневном стационаре, создает благоприятный психологический климат».

Укрепление памяти, физическая активность позволяют пожилым людям настроиться на позитивное настроение, почувствовать себя нужным своей семье, друзьям, что способствует общему оздоровлению организма и продлению жизни.

За время действия программы в ней приняли участие более 200 человек, все они отметили повышение настроения, физический подъем, активизацию умственных способностей, а также преодоление одиночества, новые контакты.

Записаться в «Школу памяти» может любой желающий, курсы проводятся по адресам в Самаре: ул. Арцыбушевская, 102 и пр. Карла Маркса, 478. В Чапаевске: ул Медицинская, 3, в Новокуйбышевске: ул. Кутузова, 10.

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