В Самарской области выросла себестоимость вызова скорой помощи

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Региональное правительство утвердило показатели стоимости вызова скорой помощи на 2022–2024 годы. Они прописаны в территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи гражданам.

Средний норматив затрат на один вызов скорой помощи за счет средств фонда обязательного медицинского страхования (ОМС) на 2022 год установили в размере 2884,7 рубля, на 2023 год — 3057,6 рубля, на 2024 год — 3243,3 рубля. Для сравнения, в 2021-м году он составлял 2713,4 рубля.

— Норматив финансовых затрат на один вызов скорой помощи, в том числе специализированной, не включенной в региональную программу ОМС, в 2022 году будет стоить 9687,9 рубля, не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам — 1127,8 рубля, при санитарно-авиационной эвакуации — 40 688,7 рубля. Оплачивать эти услуги будут за счет регионального бюджета, — следует из постановления правительства Самарской области.

На 2023 и 2024 годы стоимость одного вызова скорой помощи, в том числе специализированной, не включенной в региональную программу ОМС установлена сумма в 3713,8 рубля.

Для сравнения: на 2020 год устанавливали тариф в размере 3207,8 рубля, а в 2021 услугу оценивали в размере 3707,7 рубля, собощает 63.ру.