В Самарской области введен режим повышенной готовности из-за ящура

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В Самарской области введен режим повышенной готовности. Он связан с угрозой распространения ящура. Соответствующее постановление подписал губернатор Дмитрий Азаров.

«Вести повышенный режим готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы Самарской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Самарской области в связи с угрозой возникновения эпизоотии ящура», - говорится в документе.

Угроза распространения ящура идет из Оренбургской области и республики Казахстан. Напомним, с 4 января 2022 года из этих регионов запрещен ввоз на территорию Самарской области восприимчивых животных. К ним относится в основном крупный рогатый скот, пишет ГТРК Самара.