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В Самарской области впервые с помощью беспилотника доставили лекарства на другой берег Волги 

28 декабря 2023 15:39
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В Самарской области впервые с помощью беспилотника доставили лекарства на другой берег Волги

В Самарской области  продолжаются тестовые испытания беспилотных авиационных систем  для медицинских целей. Впервые  с помощью беспилотника  организована доставка лекарственных препаратов через Волгу в село Рождествено.  

☑️«Волжская больница участвует в  проекте по применению беспилотников  для нужд  здравоохранения. Среди основных задач -  доставка медикаментов из центральной аптеки до пунктов выдачи пациентам,   биологического материала из пунктов приема до клинико-диагностической лаборатории,  а также документации, в том числе медицинской. Территория района  - протяженная, наши подразделения находятся на достаточно большом  расстоянии. Доставка медицинских грузов на автомобилях порой занимает  много времени с учетом расположения трасс, разной дорожной ситуации и доступности.   Поэтому участие в проекте – значимый шаг в обеспечении оперативности и мобильности нашей работы», - рассказал главный врач Волжской районной клинической больницы Сергей Братко.  

➡️На другом берегу Волги работают несколько подразделений Волжской больницы – поликлиника, стационар и 5 фельдшерско-акушерских пунктов.  
➡️Тестовые полеты проводятся  из микрорайона  Южный город  в  села Рождествено, Подгоры и  Спиридоновка.  
➡️Беспилотник может доставлять медицинский груз  - лекарства, вакцины, биоматериал -  весом до 5 кг.  
➡️Время доставки по воздуху сокращается в несколько раз.
 

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