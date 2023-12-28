В Самарской области впервые с помощью беспилотника доставили лекарства на другой берег Волги 

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В Самарской области продолжаются тестовые испытания беспилотных авиационных систем для медицинских целей. Впервые с помощью беспилотника организована доставка лекарственных препаратов через Волгу в село Рождествено.

☑️«Волжская больница участвует в проекте по применению беспилотников для нужд здравоохранения. Среди основных задач - доставка медикаментов из центральной аптеки до пунктов выдачи пациентам, биологического материала из пунктов приема до клинико-диагностической лаборатории, а также документации, в том числе медицинской. Территория района - протяженная, наши подразделения находятся на достаточно большом расстоянии. Доставка медицинских грузов на автомобилях порой занимает много времени с учетом расположения трасс, разной дорожной ситуации и доступности. Поэтому участие в проекте – значимый шаг в обеспечении оперативности и мобильности нашей работы», - рассказал главный врач Волжской районной клинической больницы Сергей Братко.

➡️На другом берегу Волги работают несколько подразделений Волжской больницы – поликлиника, стационар и 5 фельдшерско-акушерских пунктов.

➡️Тестовые полеты проводятся из микрорайона Южный город в села Рождествено, Подгоры и Спиридоновка.

➡️Беспилотник может доставлять медицинский груз - лекарства, вакцины, биоматериал - весом до 5 кг.

➡️Время доставки по воздуху сокращается в несколько раз.

