В Самарской области в этом году возведут 16 ФАПов и 6 офисов врача общей практики

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В Самарской области в рамках выполнения Послания Президента Владимира Путина реализуется программа модернизации первичного звена здравоохранения. Так, в этом году в регионе начнут строить 2 новых корпуса медучреждений, приступят к капитальному ремонту отделений в 13 учреждениях здравоохранения, кроме того, возведут 16 фельдшерско-акушерских пунктов, 6 офисов врача общей практики, 4 врачебные амбулатории, начнется возведение 2 клинико-диагностических отделений. Также в медучреждения поступит почти 80 спецмашин, порядка 900 единиц медоборудования.

Сконцентрировать усилия на первичном звене здравоохранения, так как именно за первичной медико-санитарной помощью люди обращаются чаще всего, глава государства потребовал в своем Послании 2020 года. Повышение качества и доступности оказания медицинской помощи жителям Самарской области, в том числе часть стратегии лидерства Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Так, в 2020 году в рамках нацпроекта «Здравоохранение», инициированного Президентом страны, в регионе возвели 32 ФАПа и 2 офиса врача общей практики.

В новых условиях первичную медицинскую помощь теперь получают 700 жителей села Антоновка Сергиевского района. В конце 2020 года здесь заработал новый фельдшерско-акушерский пункт.

«Новый ФАП замечательный, - рассказывает жительница села Елена Гасанова. - Здесь уютно, удобно, приятно зайти. Но главное - есть все условия для медицинского приема: возможность пройти разные обследования – по гинекологии, сделать ЭКГ, сдать анализы. Сюда и мамочки с малышами обращаются, и пожилые жители, все очень довольны».

«ФАП на селе незаменим, - отмечает заместитель главного врача Сергиевской ЦРБ Надежда Шакирзянова. - Мы очень рады, что в селе теперь есть новый фельдшерско-акушерский пункт, светлый, комфортный, обеспеченный всем необходимым для работы. ФАП открылся в конце 2020 года, на сегодня это полноценный медицинский пункт. Работать фельдшером к нам пришла молодая сотрудница, которая выросла в этом селе, закончила Кинель-Черкасский медицинский колледж и вернулась обратно на малую родину».

Заведующая ФАПом – фельдшер Анастасия Федосеева - знает в селе каждую семью, поэтому, считает, работать ей проще, она легко находит подход к каждому посетителю, всех внимательно выслушает, все объяснит, успокоит. В день принимает от 15 до 30 жителей. Это и взрослые, и дети, и беременные женщины. «У нас в селе много людей пожилого возраста, им наша помощь нужна круглосуточно и круглогодично», - поясняет Анастасия Сергеевна.

В рамках национального проекта «Здравоохранение» в Сергиевском районе уже возведено 4 новых фельдшерско-акушерских пункта, в этом году автопарк больницы пополнился двумя новыми машинами для оказания неотложной медицинской помощи. Кроме того, в 2021 году запланирован капитальный ремонт в 6 отделениях Сергиевской больницы и проработан вопрос возведения новых модульных зданий.

Фото из открытых источников