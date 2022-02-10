В Самарской области усилился дефицит кадров в медицинской сфере

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Служба исследований hh.ru проанализировала ситуацию на рынке труда в профессиональной сфере «Медицина, фармацевтика»: она по-прежнему остается одной из самых дефицитных – по данным за 2021 год, в среднем на одну вакансию здесь приходится лишь 1,4 активных резюме.

Комфортная и для работодателей, и для соискателей ситуация на рынке труда – когда на одну вакансию приходится в среднем 5-6 резюме. Подобный уровень конкуренции за рабочие места в медицине сегодня не зафиксирован ни в одном из регионов страны. Наиболее оптимальная ситуация складывается для работодателей из Москвы: здесь на одну медицинскую вакансию претендуют в среднем 3,3 соискателя. В Санкт-Петербурге – 2,6, в Ставропольском крае – 2,4, в Республике Башкортостан – 2,1, в Астраханской области – 2.

В остальных регионах России на одну вакансию в «Медицине, фармацевтике» не приходится даже двух резюме, а в 37 регионах конкуренция и вовсе ниже одного претендента на место. В Самарской области на одну медицинскую вакансию в среднем приходится 1,1 резюме (в 2020 году – 1,3 резюме).

Одним из наиболее действенных инструментов привлечения соискателей остается финансовое вознаграждение. Самые высокие заработные платы медикам в 2021 году предлагали в Магаданской области (74 277 рублей) и в Москве (71 090 рублей). В Самарской области средняя зарплата в вакансиях составляет 38 тысяч рублей.

Опрос, который ранее провела Служба исследований hh.ru, показывает, что медицинские работники достаточно комфортно ощущают себя на рынке труда: так, лишь 18% испытывают угрозу увольнения текущим работодателем, еще 73% этого не опасаются, а среди тех, кто находится в поисках новой работы, 62% не сомневаются, что смогут трудоустроиться в ближайшем будущем (сомнения в этом есть только у 33%). В то же время, 63% уверены, что найти работу в их профессиональной области сложно, обратной точки зрения придерживаются только 29%. Снизить свои зарплатные ожидания ради гарантированного трудоустройства сегодня готовы 36% медиков, еще 49% на такой шаг не согласны.