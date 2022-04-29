В Самарской области цены на лекарства снова поменяют

Я нашел ошибку
Главные новости:
Так, для вывоза населения после праздника предусмотрена подача дополнительного подвижного состава – автобусов маршрутов №№ 1, 24, 26, 34, 37, 41, 47, 67.
В праздничные дни в Самаре будет усилена работа общественного транспорта  
Особое внимание было уделено продвижению крупнейшего инфраструктурного объекта России – 100 километров новой дороги «Обход Тольятти» и моста через Волгу.
Марат Хуснуллин и Дмитрий Азаров обсудили вопросы строительства жилья и моста через Волгу в Самарской области
На место условной утечки в оперативном порядке выехала аварийная бригада «Газпром газораспределение Самара»
«Газпром газораспределение Самара» провел учения служб экстренного реагирования
На базе управления ГИБДД Самарской области состоялась рабочая встреча.
В Самаре обсудили вопросы организованных перевозок групп детей автобусами
Применение моделей видеоаналитики позволит контролировать качество продукции, нахождение персонала на рабочих местах, присутствие на объекте посторонних.
Оператор билайн обучил нейросеть уникальным навыкам контроля процесса на производстве
В Самаре за сутки заболели 62 человека.
Где в Самарской области выявлены новые случаи коронавирусной инфекции
Временно ограничат движение транспорта в Самаре в связи с празднованием Первомая 
Временно ограничат движение транспорта в Самаре в связи с празднованием Первомая 
Власти Самары выставили на торги жилой квартал
Власти Самары выставили на торги жилой квартал
Наверх
Самара  +12 °C, Тольятти  +9 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.3
-0.58
EUR 75.31
-0.61
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре обсудили вопросы организованных перевозок групп детей автобусами
В Самаре отметят международный день танца
Сотрудники МЧС СО проводят уроки памяти, посвящённые ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самарской области цены на лекарства снова поменяют

29 апреля 2022 10:20
182
В Самарской области цены на лекарства снова поменяют

Стоимость лекарственных препаратов в Самарской области изменились. Об этом сообщает государственный интернет-канал «Россия» по Самаре со ссылкой на заседание регионального оперативного штаба по повышению устойчивости экономики.

Во второй половине апреля рост цен на жизненно-важные препараты и другие группы лекарств прекратился. Стоимость на часть лекарств даже уменьшилась из снижения покупательской активности.

В мониторинг цен в аптеках Самарской области попали 40 наименований. Наиболее заметно спрос снизился на противовирусные препараты, а также на антибиотики. Продажи упали по всем основным категориям: анальгетикам, желудочно-кишечным препаратам, ферментам, сердечно-сосудистым лекарствам.

Ситуация повлияла и на цены. Антибиотики стали стоить дешевле. Цены за предпоследнюю неделю апреля снизились в среднем на 12 рублей.

«Ажиотажный спрос, который наблюдался в марте 2022 года, прекратился. И в апреле спрос снизился на 19%», – заявил заместитель министра здравоохранения Самарской области Сергей Вдовенко.

В Самарской области покупательский спрос уменьшился и на другие важные товары. Власти региона объяснили, кто понесет ответственность за рост цен и дефицит сахара. Также в регионе могут отменить часть коммунальных платежей, пишет Обозрение.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Здравоохранение
Жители Самарского региона в майские праздники смогут получить необходимую медпомощь
29 апреля 2022  11:22
Жители Самарского региона в майские праздники смогут получить необходимую медпомощь
168
В Самарской области цены на лекарства снова поменяют
29 апреля 2022  10:20
В Самарской области цены на лекарства снова поменяют
182
В России предложили отказаться от рекомендаций ВОЗ при ввозе в страну иностранных лекарств
29 апреля 2022  09:09
В России предложили отказаться от рекомендаций ВОЗ при ввозе в страну иностранных лекарств
206
Дмитрий Азаров поздравил с праздником работников скорой медицинской помощи
28 апреля 2022  10:53
Дмитрий Азаров поздравил с праздником работников скорой медицинской помощи
431
В России не зафиксировано устойчивого дефицита тех или иных препаратов.
28 апреля 2022  10:16
В России не зафиксировано устойчивого дефицита тех или иных препаратов
349
С начала прививочной кампании вакцинацию от новой коронавирусной прошли почти 60 000 жителей Волжского района.
27 апреля 2022  20:44
В мобильных ФАПах жители отдаленных сел региона проходят диспансеризацию и вакцинацию
669
В преддверии профессионального праздника жители Самарского региона благодарят работников «скорой»
27 апреля 2022  12:54
В преддверии профессионального праздника жители Самарского региона благодарят работников «скорой»
523
Подтверждено около 160 случаев заболевания.
26 апреля 2022  22:59
ВОЗ  активно исследует случаи острого гепатита неизвестного происхождения
805
В 2021 году в регионе от гепатита С вылечили всех детей старше 12 лет.
26 апреля 2022  18:32
В Самарской области стремятся вылечить всех пациентов с гепатитом С
727
26 апреля 2022  13:09
Главой ФОМС назначен Илья Баланин
607
Весь список
Новости медицины
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
9 апреля 2021  10:25
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
7115
Весь список
  • Консультант плюс
В центре внимания
Особое внимание было уделено продвижению крупнейшего инфраструктурного объекта России – 100 километров новой дороги «Обход Тольятти» и моста через Волгу.
29 апреля 2022  14:57
Марат Хуснуллин и Дмитрий Азаров обсудили вопросы строительства жилья и моста через Волгу в Самарской области
75
Временно ограничат движение транспорта в Самаре в связи с празднованием Первомая 
29 апреля 2022  14:02
Временно ограничат движение транспорта в Самаре в связи с празднованием Первомая 
129
В Самаре утвердили новый Генеральный план города
29 апреля 2022  13:43
В Самаре утвердили новый Генеральный план города
187
Помощь НКО, бизнесу и землякам - Дмитрий Азаров провел личный прием граждан
29 апреля 2022  13:04
Помощь НКО, бизнесу и землякам - Дмитрий Азаров провел личный прием граждан
132
Дмитрий Азаров — работникам АВТОВАЗа: «Все, что зависит от меня, я точно сделаю»
29 апреля 2022  10:49
Дмитрий Азаров — работникам АВТОВАЗа: «Все, что зависит от меня, я точно сделаю»
185
Весь список