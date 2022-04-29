В Самарской области цены на лекарства снова поменяют

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Стоимость лекарственных препаратов в Самарской области изменились. Об этом сообщает государственный интернет-канал «Россия» по Самаре со ссылкой на заседание регионального оперативного штаба по повышению устойчивости экономики.

Во второй половине апреля рост цен на жизненно-важные препараты и другие группы лекарств прекратился. Стоимость на часть лекарств даже уменьшилась из снижения покупательской активности.

В мониторинг цен в аптеках Самарской области попали 40 наименований. Наиболее заметно спрос снизился на противовирусные препараты, а также на антибиотики. Продажи упали по всем основным категориям: анальгетикам, желудочно-кишечным препаратам, ферментам, сердечно-сосудистым лекарствам.

Ситуация повлияла и на цены. Антибиотики стали стоить дешевле. Цены за предпоследнюю неделю апреля снизились в среднем на 12 рублей.

«Ажиотажный спрос, который наблюдался в марте 2022 года, прекратился. И в апреле спрос снизился на 19%», – заявил заместитель министра здравоохранения Самарской области Сергей Вдовенко.

В Самарской области покупательский спрос уменьшился и на другие важные товары. Власти региона объяснили, кто понесет ответственность за рост цен и дефицит сахара. Также в регионе могут отменить часть коммунальных платежей, пишет Обозрение.