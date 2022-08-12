Напоминаем, в Самарской области работает горячая линия по номеру «122». Операторы контакт-центра консультируют жителей по вопросам, связанным с организацией медицинской помощи, осуществляют запись на прием к специалистам, предоставляют справочную информацию, регистрируют обращения граждан в единой информационной системе.
Так, работают каналы:
— для консультации по вопросам оказания медицинской помощи («1»);
— для записи на прием к врачу («2»);
— для вызова медицинского работника на дом при симптомах простудного заболевания («3»);
— для консультации по получению результатов ПЦР-исследований («4»);
— для регистрации обращений по вопросам качества оказания медицинской помощи («5»);
— для консультации по вакцинации от новой коронавирусной инфекции («6»);
— для психологической поддержки граждан в условиях распространения COVID-19 («7»);
— для консультации по вопросам лекарственного обеспечения («8»);
— для консультации по вопросам организации медицинской помощи гражданам, прибывшим с территории ДНР и ЛНР («9»).