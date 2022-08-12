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Напоминаем, в Самарской области работает горячая линия по номеру «122». Операторы контакт-центра консультируют жителей по вопросам, связанным с организацией медицинской помощи, осуществляют запись на прием к специалистам, предоставляют справочную информацию, регистрируют обращения граждан в единой информационной системе.

Так, работают каналы:

— для консультации по вопросам оказания медицинской помощи («1»);

— для записи на прием к врачу («2»);

— для вызова медицинского работника на дом при симптомах простудного заболевания («3»);

— для консультации по получению результатов ПЦР-исследований («4»);

— для регистрации обращений по вопросам качества оказания медицинской помощи («5»);

— для консультации по вакцинации от новой коронавирусной инфекции («6»);

— для психологической поддержки граждан в условиях распространения COVID-19 («7»);

— для консультации по вопросам лекарственного обеспечения («8»);

— для консультации по вопросам организации медицинской помощи гражданам, прибывшим с территории ДНР и ЛНР («9»).