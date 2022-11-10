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В Самарской области произойдет резкий скачок атмосферного давления

10 ноября 2022 10:20
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В Самарской области произойдет резкий скачок атмосферного давления

По прогнозам GISMETEO, в ближайшие выходные жителей Самарской области ждет резкий перепад атмосферного давления, который называется «барическая пропасть».

В субботу, 12 ноября, атмосферное давление составит 258 мм рт. ст., а вот в воскресенье оно будет 751 мм рт. ст. и в течение дня понизится до 753 мм рт. ст. Примерно такая же ситуация сохранится в понедельник, 14 ноября. В этот день отметка будет колебаться от 738 до 752 мм рт. ст. Во вторник же снова произойдет резкий скачок, и давление поднимется до 759 мм рт. ст.

По словам медиков, среди наиболее распространенных симптомов, которые могут проявиться в эти дни, – головокружение, головная боль, нехватка воздуха, тошнота, повышение или снижение артериального давления.

Повышается и риск гипертонических кризов, инфарктов и падений. Во время «барической пропасти» рекомендуется больше отдыхать, избегать стрессов и избыточной физической нагрузки, соблюдать режим сна и пить побольше воды, пишет Самара-КП.

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