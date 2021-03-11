В Самарской области паспортизированы маршруты здоровья

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Для них подготовлены инструкторы здорового образа жизни.

В Самарской области, в городском округе Новокуйбышевске, в городских поселениях Петра-Дубрава и Смышляевка муниципального района Волжский паспортизированы маршруты здоровья и подготовлены инструкторы здорового образа жизни

Городской округ Новокуйбышевск. Маршрут занесён в Единый Реестр Маршрутов здоровья Российской федерации и ему присвоен идентификационный номер 36713000 4123 26

Муниципальный район Волжский, г.п. Петра Дубрава. Маршрут занесён в Единый Реестр Маршрутов здоровья Российской федерации и ему присвоен идентификационный номер 36614421 5213 33 (1)

Муниципальный район Волжский, г.п. Смышляевка. Маршрут занесён в Единый Реестр Маршрутов здоровья Российской федерации и ему присвоен идентификационный номер 36614421 5213 34 (2)

Проект опирается на Рекомендации Минздрава России по созданию региональных и муниципальных программ укрепления общественного здоровья. Базовым элементом проекта является создание и функционирование на системной основе муниципальных маршрутов здоровья. В рамках реализации проекта в каждом муниципалитете была сформирована рабочая группа по реализации проекта, были созданы и паспортизированы маршруты здоровья, бесплатно обучены инструкторы ЗОЖ, а также сформированы команды, которые примут участие во Всероссийских межмуниципальных соревнованиях по фоновой ходьбе (все шаги человека за день), сообщает пресс-служба Лиги здоровья нации.