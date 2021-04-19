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В Самарской области отметят Национальный день донора крови

19 апреля 2021 12:33
69
В Самарской области отметят Национальный день донора крови

 20 апреля в 10.00 на Самарской областной клинической станции переливания крови (ул. Ново-Садовая, 156) пройдет Национальный день донора. Всем, кто придет в этот день в учреждения Службы крови в г. Самара, г. Тольятти и г. Сызрань для сдачи крови или ее компонентов, вручат подарки в благодарность за участие в донорском движении.

        Донором может стать любой человек в возрасте от 18 лет и весом не менее 50 кг, не имеющий медицинских противопоказаний. Перед процедурой (донацией) донор на станции проходит обязательное медицинское обследование, включающее в себя осмотр врачом-трансфузиологом и предварительное лабораторное обследование крови. Потенциальным донорам рекомендуют  соблюдать диету и питьевой режим (исключить жирную, жареную, острую и копченую пищу, а также молочные продукты, яйца и масло) и не забыть взять с собой паспорт с пропиской на территории Самарской области. Со списком противопоказаний и рекомендаций можно ознакомиться на официальном сайте Самарской службы крови http://donorsamara.ru 

        Национальный день донора крови в России отмечается ежегодно 20 апреля, начиная с 2007 года. Традиция связана с событиями почти двухсотлетней давности. В 1832 году в одном из родильных домов Петербурга произошло первое переливание крови. Акушер Андрей Вольф перелил роженице, потерявшей большое количество крови, кровь ее мужа. Переливание прошло успешно, и женщину удалось спасти. 

       Сегодня День донора крови дает возможность выразить признательность всем добровольцам, которые откликаются на ежедневную потребность в донорской крови и ее компонентах для их переливания нуждающимся пациентам.

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